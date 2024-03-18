Експерт пояснив наскільки в Україні може здорожчати доставка газу

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що в Україні може здорожчати доставка газу. За його словами, до платіжки за газопостачання може додатися платіжка за розподіл газу в будинку.

Про це він розповів в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Наскільки в Україні може подорожчати газ

"Наразі реальна ціна доставки газу до споживача складає чотири гривні. А в тих умовах, коли немає транзиту російського газу через Україну — буде додаткове навантаження на його виробництво. І тоді ціна складатиме від восьми до десяти гривень за кубометр", — пояснив Корольчук.

Також він заявив, що цей випадок може ввести додаткову платіжку.

"Якщо квартира споживає тисячу кубометрів газу, то за це сплачується наразі вісім тисяч гривень. А тоді може додатися ще й платіжка за розподіл газу на таку ж суму, хоча зараз цей платіж складає дві тисячі гривень", — резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна не має наміру продовжувати угоду про транзит газу з Росією після 31 грудня поточного року, оскільки проведені випробування свідчать, що українська газотранспортна система може працювати без нього.

Водночас стало відомо, що українці з цього року почнуть отримувати квитанції за технічне обслуговування газових труб усередині будинків, внаслідок чого можуть отримати третю платіжку.