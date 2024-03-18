Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Експерт пояснив наскільки в Україні може здорожчати доставка газу arrow
Експерт пояснив наскільки в Україні може здорожчати доставка газу

Експерт пояснив наскільки в Україні може здорожчати доставка газу

18 березня 2024 р. 17:06

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text
Ексклюзив

17:13У НГУ розповіли, що відбувається на фронті та чи вистачає бійцям зброї

Text
Ексклюзив

17:06Експерт пояснив наскільки в Україні може здорожчати доставка газу

Text

16:00 Нові опозиційні лідери в РФ — політтехнолог пояснив, чи стануть вони загрозою для Путіна

Text

15:37 Розгляд мобілізаційного закону — половина депутатів "прогулюють" засідання комітету

Text

15:07 РФ потужно обстрілює Сумську та Харківську області — у ДПСУ назвали цілі окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:15 Наскільки впливовою є опозиція в РФ — ексзаступник РНБО розповів як зупинити Путіна

Text

13:21 НМТ у творчих університетах — Гришина прокоментувала перспективу скасування тесту

Text

12:20 В Україні хочуть скасувати заочну форму навчання – нардеп розповіла про наслідки

Text

08:10 Заява Зеленського, бої за Авдіївку та подробиці від 3 ОШБР — прямий ефір Новини.LIVE

17 березня 2024
Text
Ексклюзив

22:52Відстрочка для аспірантів — Гришина розповіла деталі законопроєкту про мобілізацію

Text
Ексклюзив

17:13 У НГУ розповіли, що відбувається на фронті та чи вистачає бійцям зброї

Text
Ексклюзив

17:06 Експерт пояснив наскільки в Україні може здорожчати доставка газу

Text

16:00 Нові опозиційні лідери в РФ — політтехнолог пояснив, чи стануть вони загрозою для Путіна

Text

15:37 Розгляд мобілізаційного закону — половина депутатів "прогулюють" засідання комітету

Text

15:07 РФ потужно обстрілює Сумську та Харківську області — у ДПСУ назвали цілі окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:15 Наскільки впливовою є опозиція в РФ — ексзаступник РНБО розповів як зупинити Путіна

Text

13:21 НМТ у творчих університетах — Гришина прокоментувала перспективу скасування тесту

Text

12:20 В Україні хочуть скасувати заочну форму навчання – нардеп розповіла про наслідки

Text

08:10 Заява Зеленського, бої за Авдіївку та подробиці від 3 ОШБР — прямий ефір Новини.LIVE

17 березня 2024
Text
Ексклюзив

22:52 Відстрочка для аспірантів — Гришина розповіла деталі законопроєкту про мобілізацію

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що в Україні може здорожчати доставка газу. За його словами, до платіжки за газопостачання може додатися платіжка за розподіл газу в будинку. 

Про це він розповів в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Наскільки в Україні може подорожчати газ

"Наразі реальна ціна доставки газу до споживача складає чотири гривні. А в тих умовах, коли немає транзиту російського газу через Україну — буде додаткове навантаження на його виробництво. І тоді ціна складатиме від восьми до десяти гривень за кубометр", — пояснив Корольчук.

Також він заявив, що цей випадок може ввести додаткову платіжку. 

"Якщо квартира споживає тисячу кубометрів газу, то за це сплачується наразі вісім тисяч гривень. А тоді може додатися ще й платіжка за розподіл газу на таку ж суму, хоча зараз цей платіж складає дві тисячі гривень", — резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна не має наміру продовжувати угоду про транзит газу з Росією після 31 грудня поточного року, оскільки проведені випробування свідчать, що українська газотранспортна система може працювати без нього.

Водночас стало відомо, що українці з цього року почнуть отримувати квитанції за технічне обслуговування  газових труб усередині будинків, внаслідок чого можуть отримати третю платіжку.

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

17:22 Захисники знищили зенітно-артилерійський комплекс ворога С-60 — кадри ліквідації

17:15 На Одещині провели в останню путь рятувальника, який загинув внаслідок ракетного удару

17:13 УЄФА запросить на Євро-2024 почесного голову російського футболу

Text
Ексклюзив

17:13 У НГУ розповіли, що відбувається на фронті та чи вистачає бійцям зброї

17:08 Прокуратура Німеччини розпочне розслідування щодо витоку розмови військових про Taurus

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text
Ексклюзив

17:06 Експерт пояснив наскільки в Україні може здорожчати доставка газу

16:53 Прикордонники виявили закинуту будівлю, де ховалися ухилянти

16:48 У Львові суд зобов'язав завод привести укриття до належного стану

16:45 У ВМС назвали пріоритетні цілі серед російських кораблів

16:45 Росія купує супутникові знімки в США, щоб обстрілювати Україну, — The Atlantic

17:22 Захисники знищили зенітно-артилерійський комплекс ворога С-60 — кадри ліквідації

17:15 На Одещині провели в останню путь рятувальника, який загинув внаслідок ракетного удару

17:13 УЄФА запросить на Євро-2024 почесного голову російського футболу

17:08 Прокуратура Німеччини розпочне розслідування щодо витоку розмови військових про Taurus

16:53 Прикордонники виявили закинуту будівлю, де ховалися ухилянти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:48 У Львові суд зобов'язав завод привести укриття до належного стану

16:45 У ВМС назвали пріоритетні цілі серед російських кораблів

16:45 Росія купує супутникові знімки в США, щоб обстрілювати Україну, — The Atlantic

16:43 Клуб Першої ліги заклав рекордний бюджет — в УПЛ це рівень єврокубків

16:33 Новий скандал із харчуванням для ЗСУ — Міноборони зірвало постачання неякісних продуктів для армії

05:55 SuperAV — бронеавтомобіль, який можуть отримати ЗСУ

17 березня 2024
Ексклюзив

08:08 "Старий цирк" із Харкова і "Левеня" зі Львова разом на французькій сцені з благодійною місією

16 березня 2024
Ексклюзив

07:26 Залаштунки премії Оскар і документалки про Зеленського — велике інтервʼю режисера Роднянського

Ексклюзив

06:33 Пережив клінічну смерть та ампутацію — історія військового, який відновлюється у Львові

15 березня 2024

07:00 Законопроєкт про мобілізацію — які нові загрози для ухилянтів

Ексклюзив

06:15 Як переказати гроші за кордон — п'ять способів

05:52 Дрони на НПЗ — що буде з нафтогазовою сферою Росії

14 березня 2024
Ексклюзив

19:03 Система "Оберіг" при мобілізації — що це таке і чи можна її уникнути

Ексклюзив

18:01 Був реквізитором, а став воїном — історія добровольця, який втратив ногу (відео)

13 березня 2024
Новина з відео

21:01 Бійці третьої штурмової про вихід з Авдіївки, гроші та перемовини з РФ — ексклюзивні заяви

Text
Ексклюзив

17:13 У НГУ розповіли, що відбувається на фронті та чи вистачає бійцям зброї

Text
Ексклюзив

17:06 Експерт пояснив наскільки в Україні може здорожчати доставка газу

Text

16:00 Нові опозиційні лідери в РФ — політтехнолог пояснив, чи стануть вони загрозою для Путіна

Text

15:37 Розгляд мобілізаційного закону — половина депутатів "прогулюють" засідання комітету

Text

15:07 РФ потужно обстрілює Сумську та Харківську області — у ДПСУ назвали цілі окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:15 Наскільки впливовою є опозиція в РФ — ексзаступник РНБО розповів як зупинити Путіна

Text

13:21 НМТ у творчих університетах — Гришина прокоментувала перспективу скасування тесту

Text

12:20 В Україні хочуть скасувати заочну форму навчання – нардеп розповіла про наслідки

Text

08:10 Заява Зеленського, бої за Авдіївку та подробиці від 3 ОШБР — прямий ефір Новини.LIVE

17 березня 2024
Text
Ексклюзив

22:52 Відстрочка для аспірантів — Гришина розповіла деталі законопроєкту про мобілізацію