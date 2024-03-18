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Эксперт объяснил, насколько в Украине может подорожать доставка газа

Эксперт объяснил, насколько в Украине может подорожать доставка газа

18 марта 2024 г. 17:06

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Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что в Украине может подорожать доставка газа . По его словам, к платежке за газоснабжение может добавиться платежка за распределение газа в доме.

Об этом он рассказал в утреннем эфире Новини.LIVE.

Насколько в Украине может подорожать газ

"Сейчас реальная цена доставки газа к потребителю составляет четыре гривны. А в тех условиях, когда нет транзита российского газа через Украину — будет дополнительная нагрузка на его производство. И тогда цена будет составлять от восьми до десяти гривен за кубометр ", — пояснил Корольчук.

Также он заявил, что этот случай может ввести дополнительную платежку.

"Если квартира потребляет тысячу кубометров газа, то за это уплачивается сейчас восемь тысяч гривен. А тогда может добавиться еще и платежка за распределение газа на такую же сумму, хотя сейчас этот платеж составляет две тысячи гривен", — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина не намерена продлевать соглашение о транзите газа в Россию после 31 декабря текущего года, поскольку проведенные испытания свидетельствуют, что украинская газотранспортная система может работать без него.

В то же время, стало известно, что украинцы с этого года начнут получать квитанции за техническое обслуживание газовых труб внутри домов, в результате чего могут получить третью платежку.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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