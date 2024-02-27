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Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

27 лютого 2024 р. 21:43

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20:03 Міфи про гаджети, безсоння в ЗСУ та жіночий мозок — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

19:13 Введення іноземних військ в Україну — що про це думають українці

Text

18:43 За яких умов можна мобілізувати поліцейських — інтерв'ю з експертом

Text

18:32 Закони щодо зброї — в МВС розповіли, над якими документами працюють

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:03 Масштабні мітинги у Варшаві — фермери застосували сигнальні ракети та дим

Text

17:26 Мобілізація в'язнів — чому ініціатива невдала та на що слід звернути увагу

Text

16:31 Чому правки до нового закону не покращать процес мобілізації — думка адвоката

Text

15:54 В ЗСУ оцінили ризик втрати Краматорська та Слов'янська на Донеччині

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Голова українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив наміри Кремля розпочати війну з НАТО через слова президента Франції Емм анюеля  Макрона. Щоправда, в блоці досі не мають на це підстав. 

Про це він розповів у вечірньому випуску Новини.LIVE. 

Експерт пояснив реакцію Кремля на слова Макрона

За словами експерта, Москва розуміє, що увесь військово-промисловий потенціал Альянсу розгортається більш системно, ніж російський. 

"ВПК країн коаліції більш технологічний, але водночас він розгортається в режимі мирного часу. Зараз відбувається нарощування військової потужності, і цього дуже бояться росіяни, бо розуміють, що це питання часу", — сказав Кузан.

Він додав, що Росія зможе вийти на максимум своєї військової потужності, тоді як НАТО зможе рівномірно забезпечити всім необхідним країни блоку. 

"Єдине, що у росіян лишилося, аби на це відповісти — шантаж. Хоча вони не знають, якою зброєю вони здатні шантажувати, бо їхні літаки й ракети прекрасно збиваються. Ракетою "Кинджал", яку ми наразі збиваємо, вони неодноразово погрожували Великій Британії і Франції. Сподіватися вони можуть хіба що на ядерну зброю і кібертероризм", — наголосив Сергій Кузан. 

Нагадаємо, сьогодні Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відпра вку до України солдат НА ТО. Наміри відправити військовий контингент до нашої країни спростував і генсек блоку Єнс Столтенберг. 

 

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21:30 Українська порноакторка Джозефіна Джексон допомагає військовим ЗСУ під час реабілітації

21:23 Долар в Україні досягнув нового максимуму — яка ситуація на валютному ринку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:32 Закони щодо зброї — в МВС розповіли, над якими документами працюють

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