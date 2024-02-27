Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Голова українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив наміри Кремля розпочати війну з НАТО через слова президента Франції Емм анюеля Макрона. Щоправда, в блоці досі не мають на це підстав.

Про це він розповів у вечірньому випуску Новини.LIVE.

Експерт пояснив реакцію Кремля на слова Макрона

За словами експерта, Москва розуміє, що увесь військово-промисловий потенціал Альянсу розгортається більш системно, ніж російський.

"ВПК країн коаліції більш технологічний, але водночас він розгортається в режимі мирного часу. Зараз відбувається нарощування військової потужності, і цього дуже бояться росіяни, бо розуміють, що це питання часу", — сказав Кузан.

Він додав, що Росія зможе вийти на максимум своєї військової потужності, тоді як НАТО зможе рівномірно забезпечити всім необхідним країни блоку.

"Єдине, що у росіян лишилося, аби на це відповісти — шантаж. Хоча вони не знають, якою зброєю вони здатні шантажувати, бо їхні літаки й ракети прекрасно збиваються. Ракетою "Кинджал", яку ми наразі збиваємо, вони неодноразово погрожували Великій Британії і Франції. Сподіватися вони можуть хіба що на ядерну зброю і кібертероризм", — наголосив Сергій Кузан.

Нагадаємо, сьогодні Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відпра вку до України солдат НА ТО. Наміри відправити військовий контингент до нашої країни спростував і генсек блоку Єнс Столтенберг.