Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Глава украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил намерения Кремля начать войну с НАТО из-за слов президента Франции Эмманюэля Макрона. Правда, в блоке до сих пор нет на это оснований.

Об этом он рассказал в вечернем выпуске Новини.LIVE.

Эксперт объяснил реакцию Кремля на слова Макрона

По словам эксперта, Москва понимает, что весь военно-промышленный потенциал Североатлантического союза разворачивается более системно, чем российский.

"ВПК стран коалиции более технологичен, но в то же время он разворачивается в режиме мирного времени. Сейчас происходит наращивание военной мощи, и этого очень боятся россияне, понимая, что это вопрос времени", — сказал Кузан.

Он добавил, что Россия сможет выйти на максимум своей военной мощи, в то время как НАТО сможет равномерно обеспечить всем необходимым страны блока.

"Единственное, что у россиян осталось, чтобы на это ответить — шантаж. Хотя они не знают, каким оружием они способны шантажировать, потому что их самолеты и ракеты прекрасно сбиваются. Ракетой "Кинжал", которую мы сейчас сбиваем, они неоднократно угрожали Великобритании и Франции. Надеяться они могут разве что на ядерное оружие и кибертерроризм", — подчеркнул Сергей Кузан.

Напомним, сегодня Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину солдат НАТО. Намерения отправить военный контингент в нашу страну опроверг и генсек блока Йенс Столтенберг.