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Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

27 февраля 2024 г. 21:43

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

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20:03 Мифы о гаджетах, бессоннице в ВСУ и женском мозге — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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19:13 Введение иностранных войск в Украину — что об этом думают украинцы

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18:43 При каких условиях можно мобилизовать полицейских — интервью с экспертом

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18:32 Законы об оружии — в МВД рассказали, над какими документами работают

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:03 Масштабные митинги в Варшаве — фермеры применили сигнальные ракеты и дым

Text

17:26 Мобилизация заключенных — почему инициатива неудачная и на что следует обратить внимание

Text

16:31 Почему правки к новому закону не улучшат процесс мобилизации — мнение адвоката

Text

15:54 В ВСУ оценили риск потери Краматорска и Славянска на Донетчине

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15:06 Потерь больше, чем в Авдеевке — военный назвал населенный пункт, где активно наступают россияне

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Глава украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил намерения Кремля начать войну с НАТО из-за слов президента Франции Эмманюэля   Макрона. Правда, в блоке до сих пор нет на это оснований.

Об этом он рассказал в вечернем выпуске Новини.LIVE.

Эксперт объяснил реакцию Кремля на слова Макрона

По словам эксперта, Москва понимает, что весь военно-промышленный потенциал Североатлантического союза разворачивается более системно, чем российский.

"ВПК стран коалиции более технологичен, но в то же время он разворачивается в режиме мирного времени. Сейчас происходит наращивание военной мощи, и этого очень боятся россияне, понимая, что это вопрос времени", — сказал Кузан.

Он добавил, что Россия сможет выйти на максимум своей военной мощи, в то время как НАТО сможет равномерно обеспечить всем необходимым страны блока.

"Единственное, что у россиян осталось, чтобы на это ответить — шантаж. Хотя они не знают, каким оружием они способны шантажировать, потому что их самолеты и ракеты прекрасно сбиваются. Ракетой "Кинжал", которую мы сейчас сбиваем, они неоднократно угрожали Великобритании и Франции. Надеяться они могут разве что на ядерное оружие и кибертерроризм", — подчеркнул Сергей Кузан.

Напомним, сегодня Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину солдат НАТО. Намерения отправить военный контингент в нашу страну опроверг и генсек блока Йенс Столтенберг.

 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:22 Пограничники задержали уклониста, который "докупил" третьего ребенка, чтобы выехать из Украины

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