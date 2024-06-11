Експерт пояснив, чому в Україні сильно переоцінюють корупцію

Ефект корупції в Україні сильно переоцінений. До цієї теми також долучилися і росіяни, які бачать вигоду у внутрішніх чварах українців.

Про це заявив експерт з економіки Сергій Фурса в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 10 червня.

Корупція в Україні на фоні війни

"Повертаючись до теми корупції, треба сказати, що вона дійсно зросла під час війни, адже війна — це поживна речовина для корупції. Але я думаю, що ефект корупції переоцінений, напевне туди і росіяни долучились, особливо минулої весни, коли був всплеск цієї теми", — заявив Фурса.

Експерт зазначив, що потрібно визнавати, що корупція не є більшою проблемою, ніж Росія. Також він підкреслив, що багато людей саме так вважає.

Нагадаємо колишній голова Держагентства з розвитку інфраструктури та реконструкції України Мустафа Найєм висловив підтримку брату Масі Найєму у корупційній справі, пов'язаній з одним з адвокатів його компанії "Міллер" Олексієм Носовим.

Раніше повідомлялось, що з Національного антикорупційного бюро України міг трапитися витік засекречених даних головному фігуранту справи про "Велике Будівництво".