Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Експерт пояснив, чому в Україні сильно переоцінюють корупцію arrow
Експерт пояснив, чому в Україні сильно переоцінюють корупцію

Експерт пояснив, чому в Україні сильно переоцінюють корупцію

11 червня 2024 р. 09:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

09:50 Експерт пояснив, чому в Україні сильно переоцінюють корупцію

Text

08:00 Підвищення податків, темпи мобілізації та відставка Мустафи Найєма — ефір Ранок.LIVE

Text

00:03 Кривущенко пояснив, чому Україні буде важко повернути Крим

10 червня 2024
Text

23:37 Магучих стала чемпіонкою, скандали з ТЦК та бронювання робітників ОПК — головні новини 10 червня

Text

22:20 Фурса спрогнозував, як мобілізація вплине на економічне зростання України

Text

21:33 Фурса пояснив, навіщо Укренерго провело тендер на закупку кондиціонерів

Text

17:45Українці банкрутують, нові ліміти на світло та дефіцит кадрів на заводах ОПК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Фестиваль ЛГБТ у Києві — Камельчук прокоментував перевірку чоловіків працівниками ТЦК та поліції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:08 Тука прокоментував заборону вмикати кондиціонери для держустанов

Text

13:35 Нардеп повідомив, хто з резервістів, які оновили дані, мають право на відстрочку

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

09:50 Експерт пояснив, чому в Україні сильно переоцінюють корупцію

Text

08:00 Підвищення податків, темпи мобілізації та відставка Мустафи Найєма — ефір Ранок.LIVE

Text

00:03 Кривущенко пояснив, чому Україні буде важко повернути Крим

10 червня 2024
Text

23:37 Магучих стала чемпіонкою, скандали з ТЦК та бронювання робітників ОПК — головні новини 10 червня

Text

22:20 Фурса спрогнозував, як мобілізація вплине на економічне зростання України

Text

21:33 Фурса пояснив, навіщо Укренерго провело тендер на закупку кондиціонерів

Text

17:45 Українці банкрутують, нові ліміти на світло та дефіцит кадрів на заводах ОПК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Фестиваль ЛГБТ у Києві — Камельчук прокоментував перевірку чоловіків працівниками ТЦК та поліції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:08 Тука прокоментував заборону вмикати кондиціонери для держустанов

Text

13:35 Нардеп повідомив, хто з резервістів, які оновили дані, мають право на відстрочку

Ефект корупції в Україні сильно переоцінений. До цієї теми також долучилися і росіяни, які бачать вигоду у внутрішніх чварах українців.

Про це заявив експерт з економіки Сергій Фурса в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 10 червня.

Корупція в Україні на фоні війни

"Повертаючись до теми корупції, треба сказати, що вона дійсно зросла під час війни, адже війна — це поживна речовина для корупції. Але я думаю, що ефект корупції переоцінений, напевне туди і росіяни долучились, особливо минулої весни, коли був всплеск цієї теми", — заявив Фурса.

Експерт зазначив, що потрібно визнавати, що корупція не є більшою проблемою, ніж Росія. Також він підкреслив, що багато людей саме так вважає. 

Нагадаємо колишній голова Держагентства з розвитку інфраструктури та реконструкції України Мустафа Найєм висловив підтримку брату Масі Найєму у корупційній справі, пов'язаній з одним з адвокатів його компанії "Міллер" Олексієм Носовим.

Раніше повідомлялось, що з Національного антикорупційного бюро України міг трапитися витік засекречених даних головному фігуранту справи про "Велике Будівництво".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

10:24 У Міноборони розповіли, скільки військовозобов'язаних оновили дані через Резерв+

10:15 Десантування неможливе, проте не всі пляжі безпечні — Братчук про курортний сезон в Одесі

10:15 СБУ проводить рейди в урядовому кварталі Києва — що відомо

Text

09:50 Експерт пояснив, чому в Україні сильно переоцінюють корупцію

09:46 Зброя від США дозволила Україні сповільнити російський наступ на Харківщині — Пентагон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:45 Відключення двічі на добу — сотні одеситів залишились без світла до вечора

09:43 Росіяни завдали авіаудару по Донеччині — п'ятеро поранених

Новина з відео

09:33 Деяких українців доставлятимуть до ТЦК примусово — кого стосуються жорсткі зміни

09:30 У німецькому уряді розповіли, як відставка Найєма вплине на проведення Конференції

09:17 Споряджені ракетоносії росіян на чергуванні — яку загрозу становлять для Одещини

10:24 У Міноборони розповіли, скільки військовозобов'язаних оновили дані через Резерв+

10:15 Десантування неможливе, проте не всі пляжі безпечні — Братчук про курортний сезон в Одесі

10:15 СБУ проводить рейди в урядовому кварталі Києва — що відомо

09:46 Зброя від США дозволила Україні сповільнити російський наступ на Харківщині — Пентагон

09:45 Відключення двічі на добу — сотні одеситів залишились без світла до вечора

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:43 Росіяни завдали авіаудару по Донеччині — п'ятеро поранених

Новина з відео

09:33 Деяких українців доставлятимуть до ТЦК примусово — кого стосуються жорсткі зміни

09:30 У німецькому уряді розповіли, як відставка Найєма вплине на проведення Конференції

09:17 Споряджені ракетоносії росіян на чергуванні — яку загрозу становлять для Одещини

09:05 Долар в Україні стрімко дорожчає — які ціни у банках

Новина з відео

05:39 В Україні різко росте кількість нападів на ТЦК, а до "полювання" на ухилянтів хочуть долучити собак

10 червня 2024
Ексклюзив

23:02 Відключення світла триватимуть 2-3 роки, — всі проблеми в енергетиці України

20:15 Наскільки безпечні одеські пляжі та яка вартість послуг на них — інспекція Новини.LIVE

14:22 Apple збирається створити власний ШІ — це назавжди змінить iPhone

04:47 Відключення світла в Україні — наскільки здорожчали EcoFlow та інші зарядні станції

9 червня 2024

05:40 Блекаути в Україні — наскільки зросли ціни на генератори та скільки вони зараз коштують

8 червня 2024

05:42 Ukraine Focus передасть Україні 50 машин швидкої допомоги — велике інтерв'ю з засновником

7 червня 2024
Ексклюзив

07:18 Стало відомо, на скільки подорожчає продуктовий кошик в Одесі після підвищення тарифів

Ексклюзив

06:44 Український військовий розповів про жахіття перебування у тюрмах РФ

6 червня 2024
Ексклюзив

19:51 Підрив Каховської ГЕС та збитки на трильйони гривень, — велике інтерв'ю про екоцид в Україні

Text

09:50 Експерт пояснив, чому в Україні сильно переоцінюють корупцію

Text

08:00 Підвищення податків, темпи мобілізації та відставка Мустафи Найєма — ефір Ранок.LIVE

Text

00:03 Кривущенко пояснив, чому Україні буде важко повернути Крим

10 червня 2024
Text

23:37 Магучих стала чемпіонкою, скандали з ТЦК та бронювання робітників ОПК — головні новини 10 червня

Text

22:20 Фурса спрогнозував, як мобілізація вплине на економічне зростання України

Text

21:33 Фурса пояснив, навіщо Укренерго провело тендер на закупку кондиціонерів

Text

17:45 Українці банкрутують, нові ліміти на світло та дефіцит кадрів на заводах ОПК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Фестиваль ЛГБТ у Києві — Камельчук прокоментував перевірку чоловіків працівниками ТЦК та поліції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:08 Тука прокоментував заборону вмикати кондиціонери для держустанов

Text

13:35 Нардеп повідомив, хто з резервістів, які оновили дані, мають право на відстрочку