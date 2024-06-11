Эксперт объяснил, почему в Украине сильно переоценивают коррупцию

Эффект коррупции в Украине сильно переоценен. К этой теме также присоединились и россияне, которые видят выгоду во внутренних ссорах украинцев.

Об этом заявил эксперт по экономике Сергей Фурса в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 10 июня.

Коррупция в Украине на фоне войны

"Возвращаясь к теме коррупции, надо сказать, что она действительно выросла во время войны, ведь война — это питательное вещество для коррупции. Но я думаю, что эффект коррупции переоценен, наверное, туда и россияне присоединились, особенно прошлой весной, когда был всплеск этой темы ", — заявил Фурса.

Эксперт отметил, что нужно признавать, что коррупция не является большей проблемой, чем Россия. Также он подчеркнул, что многие именно так считают.

Напомним, бывший глава Госагентства по развитию инфраструктуры и реконструкции Украины Мустафа Найем выразил поддержку брату Маси Найему по коррупционному делу, связанному с одним из адвокатов его компании "Миллер" Алексеем Носовым.

Ранее сообщалось, что из Национального антикоррупционного бюро Украины могла произойти утечка засекреченных данных главному фигуранту дела о "Великом строительстве".