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Експерт пояснив, чому до кінця року неможливо збудувати 1 ГВт генерації світла

Експерт пояснив, чому до кінця року неможливо збудувати 1 ГВт генерації світла

13 червня 2024 р. 13:26

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21:37 Нардеп заявив, що медикам необхідно в першу чергу надати бронь

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Україна не зможе до кінця поточного року збудувати генератор електроенергії потужністю в 1 гігават. Причиною цього виступає як технічний, так і фінансовий брак на реалізацію цього проєкту. 

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

Де взяти ще один гігават генерації

За словами експерта, газотурбінна установка потребує одночасного під'єднання до газових та електричних мереж. На його думку, зараз Україна має не так багато можливостей, щоб підʼєднати техніку і до газових мереж середнього тиску, і до мереж обленерго.

"1 гігават — це 1 млрд євро, який потрібен, щоб цей гігават був. По-друге, під'єднати звичайний генератор може звичайний електрик. А щоб під'єднати газопоршневу установку, потрібно розробити проєкти приєднання до всіх мереж. Потім це все встановити та знайти фахівців. Це неможливо швидко зробити. У нас немає людей, немає грошей, немає можливості", — сказав Попенко.

Нагадаємо, раніше в Укренерго стартувала підготовка до змін у відключеннях електроенергії з приводу доведення до регіонів не лімітів споживання, а обсягів відключення.

Водночас помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт заявив, що Штати допоможуть Україні відремонтувати електростанції, а НБУ ухвалив розширити фінансування проєктів з відбудови енергетики країни.

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13:52 Суд оштрафував Юрченка за неявку на судове засідання — яку суму сплатить нардеп

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:51 ЗСУ вступали в бій понад сто разів — зведення від Генштабу за минулу добу

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