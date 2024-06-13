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Эксперт объяснил, почему до конца года невозможно построить 1 ГВт генерации света

Эксперт объяснил, почему до конца года невозможно построить 1 ГВт генерации света

13 июня 2024 г. 13:26

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Украина не сможет до конца текущего года построить генератор электроэнергии мощностью 1 гигаватт. Причиной этого выступает как техническая, так и финансовая нехватка на реализацию этого проекта.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

Где взять еще один гигаватт генерации

По словам эксперта, газотурбинная установка нуждается в одновременном подключении к газовым и электрическим сетям. По его мнению, сейчас у Украины не так много возможностей, чтобы подключить технику и к газовым сетям среднего давления, и к сетям облэнерго.

«1 гигаватт — это 1 млрд евро, который нужен, чтобы этот гигаватт был. Во-вторых, подключить обычный генератор может обычный электрик. А чтобы подключить газопоршневую установку, нужно разработать проекты подключения ко всем сетям. Потом все это установить и найти специалистов. Это невозможно быстро сделать. У нас нет людей, нет денег, нет возможности", — сказал Попенко.

Напомним, ранее в Укрэнерго стартовала подготовка к изменениям в отключениях электроэнергии по доведению до регионов не лимитов потребления, а объемов отключения.

В то же время помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что Штаты помогут Украине отремонтировать электростанции, а НБУ принял решение расширить финансирование проектов по восстановлению энергетики страны.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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