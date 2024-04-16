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Експерт пояснив, чому деякі Telegram-канали варто заблокувати

Експерт пояснив, чому деякі Telegram-канали варто заблокувати

16 квітня 2024 р. 18:57

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18:57 Експерт пояснив, чому деякі Telegram-канали варто заблокувати

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16:01 Військовий висловився про українців, які донатять для ЗСУ та антикорупційні перевірки Міноборони

Text

15:24 Чи вдасться Україні відбити наступ РФ без допомоги США — відповідь експерта

Text

15:15 Екснардеп розповів, чи отримає Україна допомогу від США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:09 Кого мають бронювати від мобілізації першочергово — думка військового

Text

13:55 Військовий експерт заявив, що 90% бійців ЗСУ гинуть від втрати крові

Text

13:39 Що не так з демобілізацією та як її покращити — відповідь експерта

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Україні необхідно блокувати анонімні Telegram-канали. Як зазначається, такі платформи може використовувати російська влада для просування вигідних собі наративів.

Про це заявив політолог та виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Чому варто заблокувати анонімні Telegram-канали

За словами експерта, цього можна уникнути, якщо такі канали проведуть деанонімізацію та представлять своїх власників. 

"Тут питання не в тому, хто пише пости в такому каналі, а в тому, кому він належить. Якщо вони не зроблять деанонімізацію, то вони мають бути заблоковані в межі національної безпеки", — сказав він.

Блокування та обмеження Telegram в Україні — що відомо

Нагадаємо, на початку березня уряд України передав адміністрації Telegram список потенційно "проблемних" Telegram-каналів, які поширюють російську пропаганду, для перевірки. Йшлося навіть про можливу заборону месенджера в Україні. 

Також в Україні можуть запровадити перевірки Державної податкової служби Telegram-каналів. З відповідною ініціативою виступили народні депутати.

Вже 25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, зокрема Telegram.

А голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин заявив, що у Європі зростає обурення щодо Telegram через піратство та незахищеність персональних даних. Месенджер популярний лише в країнах третього світу.

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18:40 Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу на Всеволода Князєва — подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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