Експерт пояснив, чому деякі Telegram-канали варто заблокувати

Україні необхідно блокувати анонімні Telegram-канали. Як зазначається, такі платформи може використовувати російська влада для просування вигідних собі наративів.

Про це заявив політолог та виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Чому варто заблокувати анонімні Telegram-канали

За словами експерта, цього можна уникнути, якщо такі канали проведуть деанонімізацію та представлять своїх власників.

"Тут питання не в тому, хто пише пости в такому каналі, а в тому, кому він належить. Якщо вони не зроблять деанонімізацію, то вони мають бути заблоковані в межі національної безпеки", — сказав він.

Блокування та обмеження Telegram в Україні — що відомо

Нагадаємо, на початку березня уряд України передав адміністрації Telegram список потенційно "проблемних" Telegram-каналів, які поширюють російську пропаганду, для перевірки. Йшлося навіть про можливу заборону месенджера в Україні.

Також в Україні можуть запровадити перевірки Державної податкової служби Telegram-каналів. З відповідною ініціативою виступили народні депутати.

Вже 25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, зокрема Telegram.

А голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин заявив, що у Європі зростає обурення щодо Telegram через піратство та незахищеність персональних даних. Месенджер популярний лише в країнах третього світу.