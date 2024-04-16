Эксперт объяснил, почему некоторые Telegram-каналы следует заблокировать

Украине необходимо блокировать анонимные Telegram-каналы. Как отмечается, такие платформы могут использовать российские власти для продвижения выгодных для себя нарративов.

Об этом заявил политолог и исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад" Алексей Буряченко в утреннем эфире Новини.LIVE.

Почему стоит заблокировать анонимные Telegram-каналы

По словам эксперта, этого можно избежать, если такие каналы проведут деанонимизацию и представят своих владельцев.

"Здесь вопрос не в том, кто пишет посты в таком канале, а в том, кому он принадлежит. Если они не сделают деанонимизацию, то они должны быть заблокированы в границах национальной безопасности", — сказал он.

Блокировка и ограничение Telegram в Украине — что известно

Напомним, в начале марта правительство Украины передало администрации Telegram список потенциально "проблемных" Telegram-каналов, распространяющих российскую пропаганду, для проверки. Речь шла даже о возможном запрете мессенджера в Украине.

Также в Украине могут ввести проверки Государственной налоговой службы Telegram-каналов. С соответствующей инициативой выступили народные депутаты.

Уже 25 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11115 о регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, в частности Telegram.

А председатель Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин заявил, что в Европе растет возмущение Telegram из-за пиратства и незащищенности персональных данных. Мессенджер популярен только в странах третьего мира.