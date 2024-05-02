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Експерт Євген Добряк розповів про перспективи нових безпекових угод із США

Експерт Євген Добряк розповів про перспективи нових безпекових угод із США

02 травня 2024 р. 15:04

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Депутат Верховної Ради шостого скликання, експерт з міжнародних відносин Євген Добряк поділився своїми думками щодо майбутніх безпекових угод України з іншими державами. Він заявив, що основною і найбільш важливою є угода із Сполученими Штатами Америки. 

Про це екснардеп розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Що сказав експерт про нові безпекові угоди

Добряк підкреслив, що такі угоди необхідні зараз, але тимчасово, тільки до того моменту, поки Україна не вступить до НАТО. Адже такі безпекові угоди можуть забезпечити технічну, фінансову, гуманітарну та економічну підтримку.

Він також зазначив, що у цьому питанні не грає роль кількості країн-підписантів, а грає роль якість цих країн та їх підтримка.

"В першу чергу — це країни Великої сімки, країни-члени НАТО. Також має велике значення наповнення змістовим складом цих угод", — сказав спікер.

На запитання журналістів про те, що подібні угоди підписують на десять років, а отже чи може війна тривати ще протягом такого періоду, експерт відповів: "Зараз ні ви, ні я не можемо сказати, скільки продовжуватиметься війна, але я не думаю, що вона триватиме ще десять років. Ми не знаємо, як завершиться Вашингтонський саміт, саме тому вибирається такий термін, це стандартна процедура".

Безпекові угоди із США та іншими країнами

На запитання журналістів про те, яких ще країн не вистарчає у списку потенційних гарантів безпеки, Добряк дав коментар: "Щодо Туреччини — тут трішки складна ситуація, адже є певні аспекти у політиці цієї країни та своя специфіка у стосунках із Росією. Поки що у цьому списку немає Польщі, але вона відіграє велику роль і допомагає Україні. Головним фактором на даний момент є підписання угоди із США".

Також спікер підкреслив, що для України має велике значення саме підписання безпекової угоди із США, адже американські політики і майбутній президент країни повинні знати, що є підписаний такий договір, який зобов'язує Сполучені Штати допомагати Україні.

Коментуючи запитання про можливий вихід Дональда Трампа із безпекових угод (у разі, якщо він стане президентом США), експерт відповів, що Трамп є дуже одіозною фігурою в політиці і навіть дуже непередбачуваною. Також Добряк зазначив, що наразі він не може точно сказати, як буде поводити себе Трамп на посаді президента США, можливо він взагалі прагнутиме, щоб Сполучені Штати вийшли зі складу НАТО.

"Я думаю, що політичні, військово-промислові еліти Сполучених Штатів фізично не дадуть Трампу переорієнтуватися та якось поміняти ставлення американців до Росії", — підсумував Добряк.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує ще сім нових двосторонніх безпекових угод з різними країнами світу. 

За словами глави держави, укладені з країнами-партнерами угоди про гарантії безпеки дуже допомогли країні протягом останніх шести місяців.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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