Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США arrow
Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США

Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США

2 мая 2024 г. 15:04

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

15:04 Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США

Text

14:44 Берлинская назвала основные причины критической ситуации на фронте

Text

14:03 Нардеп объяснил, к чему может привести принудительная мобилизация в ВСУ

Text
Новость с видео

13:21 Чем живет королевская семья — последние новости Великобритании

Text

11:59 Добряк объяснил, что является главным залогом будущей победы Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:46 Разрушение экономики РФ и бартерные схемы — Липсиц в эфире Новини.LIVE

Text

08:00 Разрешение бить западным оружием по РФ и возвращение журналистов в Раду — эфир Ранок.LIVE

Text

07:53 Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

Text

04:00 У Украины уже есть ракеты, которые могут атаковать даже Урал, — Николай Маломуж

1 мая 2024
Text

22:22 Боец ВСУ прокомментировал новые штрафы за нарушение закона о мобилизации

Text

15:04 Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США

Text

14:44 Берлинская назвала основные причины критической ситуации на фронте

Text

14:03 Нардеп объяснил, к чему может привести принудительная мобилизация в ВСУ

Text
Новость с видео

13:21 Чем живет королевская семья — последние новости Великобритании

Text

11:59 Добряк объяснил, что является главным залогом будущей победы Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:46 Разрушение экономики РФ и бартерные схемы — Липсиц в эфире Новини.LIVE

Text

08:00 Разрешение бить западным оружием по РФ и возвращение журналистов в Раду — эфир Ранок.LIVE

Text

07:53 Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

Text

04:00 У Украины уже есть ракеты, которые могут атаковать даже Урал, — Николай Маломуж

1 мая 2024
Text

22:22 Боец ВСУ прокомментировал новые штрафы за нарушение закона о мобилизации

Депутат Верховной Рады шестого созыва, эксперт по международным отношениям Евгений Добряк, поделился своим мнением относительно будущих сделок безопасности Украины с другими государствами. Он заявил, что основным и наиболее важным является договор с Соединенными Штатами Америки.

Об этом экснардеп сообщил в эфире Ранок.LIVE .

Что сказал эксперт о новых соглашениях о безопасности

Добряк подчеркнул, что такие соглашения необходимы сейчас, но временно, только до того момента, пока Украина не вступит в НАТО. Ведь такие соглашения о безопасности могут обеспечить техническую, финансовую, гуманитарную и экономическую поддержку.

Он также отметил, что в этом вопросе не играет роли количество стран-подписантов, а играет роль качество этих стран и их поддержка.

"В первую очередь — это страны Большой семерки, страны-члены НАТО. Также имеет большое значение наполнение содержательным составом этих соглашений", — сказал спикер.

На вопрос журналистов о том, что подобные соглашения подписывают на десять лет, а значит, может ли война продолжаться еще в течение такого периода, эксперт ответил: "Сейчас ни вы, ни я не можем сказать, сколько будет продолжаться война, но я не думаю, что она продлится еще десять лет. Мы не знаем, как завершится Вашингтонский саммит, именно поэтому выбирается такой термин, это стандартная процедура".

Соглашения по безопасности с США и другими странами

На вопрос журналистов о том, каких еще стран не хватает в списке потенциальных гарантов безопасности, Добряк дал комментарий: "Что касается Турции, здесь немного сложная ситуация, ведь есть определенные аспекты в политике этой страны и своя специфика в отношениях с Россией. Пока в этом списке нет Польши, но она играет большую роль и помогает Украине.

Также спикер подчеркнул, что для Украины имеет большое значение именно подписание соглашения о безопасности с США, ведь американские политики и будущий президент страны должны знать, что подписан такой договор, который обязывает Соединенные Штаты помогать Украине.

Комментируя вопрос о возможном выходе Дональда Трампа из соглашений о безопасности (в случае, если он станет президентом США), эксперт ответил, что Трамп является очень одиозной фигурой в политике и даже очень непредсказуемой. Также Добряк отметил, что пока он не может точно сказать, как будет вести себя Трамп в должности президента США, возможно, он вообще будет стремиться, чтобы Соединенные Штаты вышли из состава НАТО.

"Я думаю, что политические, военно-промышленные элиты Соединенных Штатов физически не дадут Трампу переориентироваться и поменять отношение американцев к России", — подытожил Добряк.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит еще семь новых двусторонних сделок безопасности с разными странами мира.

По словам главы государства, заключенные со странами-партнерами соглашения о гарантиях безопасности очень помогли стране в течение последних шести месяцев.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

15:10 У украинских беженцев выросли доходы — детали

Text

15:04 Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США

15:02 Осужден командир армии РФ, который приказывал стрелять по автомобилю с гражданскими в Харькове

14:55 Чистый четверг — что львовяне знают об этом дне и каких традиций придерживаются

14:51 Перед Пасхой температура резко снизится — Диденко рассказала, какой будет погода 3 мая

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:50 Вероятность массированных ударов — Братчук о символизме дат

Text

14:44 Берлинская назвала основные причины критической ситуации на фронте

14:43 У Мудрика в Челси появился персональный наставник — что о нем известно

14:20 Управляемая ракета и вражеские празведчики — работа ПВО на юге Украины

14:19 НАБУ раскрыло схему хищения почти 5 млн гривен Укрзализныци

15:10 У украинских беженцев выросли доходы — детали

15:02 Осужден командир армии РФ, который приказывал стрелять по автомобилю с гражданскими в Харькове

14:55 Чистый четверг — что львовяне знают об этом дне и каких традиций придерживаются

14:51 Перед Пасхой температура резко снизится — Диденко рассказала, какой будет погода 3 мая

14:50 Вероятность массированных ударов — Братчук о символизме дат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:43 У Мудрика в Челси появился персональный наставник — что о нем известно

14:20 Управляемая ракета и вражеские празведчики — работа ПВО на юге Украины

14:19 НАБУ раскрыло схему хищения почти 5 млн гривен Укрзализныци

14:18 Ощадбанк упростил идентификацию для тех, кто потерял пенсии

14:02 Ракеты, КАБы и БпЛА — Зеленский рассказал, сколько воздушных целей запустила РФ в апреле

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в мае

05:57 Украинский бизнес в Германии — как открыть собственное дело

1 мая 2024

17:55 Skynex — как немцы помогают Украине и зарабатывают на этом

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

06:36 Гетманцев сделал подробный прогноз для Украины на 2024 год

05:57 Казахские самолеты для Украины — почему Астана согласилась на такой шаг

30 апреля 2024

18:00 Убежать не получилось — ТОП-10 попыток побега уклонистов от одесских пограничников

05:58 Бронемашины ACSV — что известно о канадской технике для ВСУ

05:54 Цены на аренду в Украине — как во Львове изменились цены на жилье в апреле

29 апреля 2024

20:29 Путь в ЕС — как Украина выполнила все семь требований Еврокомиссии

Text

15:04 Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США

Text

14:44 Берлинская назвала основные причины критической ситуации на фронте

Text

14:03 Нардеп объяснил, к чему может привести принудительная мобилизация в ВСУ

Text
Новость с видео

13:21 Чем живет королевская семья — последние новости Великобритании

Text

11:59 Добряк объяснил, что является главным залогом будущей победы Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:46 Разрушение экономики РФ и бартерные схемы — Липсиц в эфире Новини.LIVE

Text

08:00 Разрешение бить западным оружием по РФ и возвращение журналистов в Раду — эфир Ранок.LIVE

Text

07:53 Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

Text

04:00 У Украины уже есть ракеты, которые могут атаковать даже Урал, — Николай Маломуж

1 мая 2024
Text

22:22 Боец ВСУ прокомментировал новые штрафы за нарушение закона о мобилизации