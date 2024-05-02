Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США

Депутат Верховной Рады шестого созыва, эксперт по международным отношениям Евгений Добряк, поделился своим мнением относительно будущих сделок безопасности Украины с другими государствами. Он заявил, что основным и наиболее важным является договор с Соединенными Штатами Америки.

Об этом экснардеп сообщил в эфире Ранок.LIVE .

Что сказал эксперт о новых соглашениях о безопасности

Добряк подчеркнул, что такие соглашения необходимы сейчас, но временно, только до того момента, пока Украина не вступит в НАТО. Ведь такие соглашения о безопасности могут обеспечить техническую, финансовую, гуманитарную и экономическую поддержку.

Он также отметил, что в этом вопросе не играет роли количество стран-подписантов, а играет роль качество этих стран и их поддержка.

"В первую очередь — это страны Большой семерки, страны-члены НАТО. Также имеет большое значение наполнение содержательным составом этих соглашений", — сказал спикер.

На вопрос журналистов о том, что подобные соглашения подписывают на десять лет, а значит, может ли война продолжаться еще в течение такого периода, эксперт ответил: "Сейчас ни вы, ни я не можем сказать, сколько будет продолжаться война, но я не думаю, что она продлится еще десять лет. Мы не знаем, как завершится Вашингтонский саммит, именно поэтому выбирается такой термин, это стандартная процедура".

Соглашения по безопасности с США и другими странами

На вопрос журналистов о том, каких еще стран не хватает в списке потенциальных гарантов безопасности, Добряк дал комментарий: "Что касается Турции, здесь немного сложная ситуация, ведь есть определенные аспекты в политике этой страны и своя специфика в отношениях с Россией. Пока в этом списке нет Польши, но она играет большую роль и помогает Украине.

Также спикер подчеркнул, что для Украины имеет большое значение именно подписание соглашения о безопасности с США, ведь американские политики и будущий президент страны должны знать, что подписан такой договор, который обязывает Соединенные Штаты помогать Украине.

Комментируя вопрос о возможном выходе Дональда Трампа из соглашений о безопасности (в случае, если он станет президентом США), эксперт ответил, что Трамп является очень одиозной фигурой в политике и даже очень непредсказуемой. Также Добряк отметил, что пока он не может точно сказать, как будет вести себя Трамп в должности президента США, возможно, он вообще будет стремиться, чтобы Соединенные Штаты вышли из состава НАТО.

"Я думаю, что политические, военно-промышленные элиты Соединенных Штатов физически не дадут Трампу переориентироваться и поменять отношение американцев к России", — подытожил Добряк.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит еще семь новых двусторонних сделок безопасности с разными странами мира.

По словам главы государства, заключенные со странами-партнерами соглашения о гарантиях безопасности очень помогли стране в течение последних шести месяцев.