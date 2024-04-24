Ексофіцер СБУ Ягун заявив, що українців, які виїхали з країни, потрібно позбавити громадянства

Колишній офіцер СБУ Віктор Ягун заявив, що українських громадян, які виїхали з України, варто позбавляти громадянства. На його думку, ці громадяни Україні не потрібні.

Про це він заявив у вечірньому ефірі Новини.LIVE.

Українців за кордоном варто позбавити громадянства

"Я взагалі був прихильником того, щоб прийняти законодавство про позбавлення таких людей, які виїхали за кордон, громадянства. Люди ухвалили рішення: їм Україна та її захист нецікаві", — сказав він.

Експерт додав, що це має розповсюдитись і на тих громадян, які покинули Україну до війни.

"Коли сталася біда в Ізраїлі, який набагато менший за Україну, 300 тисяч чоловіків з 9 мільйонів пішли захищати свою державу. Те, що українці виїхали до війни — це їхні проблеми: вам нецікава війна — нам не цікаві ви. Це моя особиста принципова позиція", — заявив Ягун.

Нагадаємо, раніше у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ, вимагаючи видати їм паспорти.

А в ЗСУ заявили, що такі дії призведуть не до покращення мобілізації, а до масових спроб отримати громадянство інших країн.