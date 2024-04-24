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Ексофіцер СБУ Ягун заявив, що українців, які виїхали з країни, потрібно позбавити громадянства

Ексофіцер СБУ Ягун заявив, що українців, які виїхали з країни, потрібно позбавити громадянства

24 квітня 2024 р. 22:31

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21:00 Чи створює військова допомога з Великої Британії небезпеку для Кримського мосту — ефір Новини.LIVE

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20:33 В полку "Азов" спростували фейк про переслідування християн в Україні, який шириться в США

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19:01 Хто заважав Україні отримати 65 млрд доларів від США — Їжак в ефірі Новини.LIVE

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18:34 Плани РФ на літо, атаки по нафтовій сфері, МЗС проти українців — ефір Новини.LIVE

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14:28 Шаповалов прокоментував інформацію про нібито 100 тисяч дезертирів у ЗСУ

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Колишній офіцер СБУ Віктор Ягун заявив, що українських громадян, які виїхали з України, варто позбавляти громадянства. На його думку, ці громадяни Україні не потрібні. 

Про це він заявив у вечірньому ефірі Новини.LIVE.

Українців за кордоном варто позбавити громадянства

"Я взагалі був прихильником того, щоб прийняти законодавство про позбавлення таких людей, які виїхали за кордон, громадянства. Люди ухвалили рішення: їм Україна та її захист нецікаві", — сказав він. 

Експерт додав, що це має розповсюдитись і на тих громадян, які покинули Україну до війни.

"Коли сталася біда в Ізраїлі, який набагато менший за Україну, 300 тисяч чоловіків з 9 мільйонів пішли захищати свою державу. Те, що українці виїхали до війни — це їхні проблеми: вам нецікава війна — нам не цікаві ви. Це моя особиста принципова позиція", — заявив Ягун.

Нагадаємо, раніше у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ, вимагаючи видати їм паспорти.

А в ЗСУ заявили, що такі дії призведуть не до покращення мобілізації, а до масових спроб отримати громадянство інших країн. 

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22:15 Чи варто йти в ТЦК за повісткою, якщо є бронь — відповідь юриста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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