Экс-офицер СБУ Ягун заявил, что уехавших из страны украинцев нужно лишить гражданства

Бывший офицер СБУ Виктор Ягун заявил, что украинских граждан, выехавших из Украины, следует лишать гражданства. По его мнению, эти граждане Украине не нужны.

Об этом он заявил в вечернем эфире Новини.LIVE.

Украинцев за границей следует лишить гражданства

"Я вообще был сторонником того, чтобы принять законодательство о лишении таких людей, уехавших за границу, гражданства. Люди приняли решение: им Украина и ее защита неинтересны", — сказал он.

Эксперт добавил, что это должно распространиться и на граждан, которые покинули Украину до войны.

"Когда произошла беда в Израиле, который намного меньше Украины, 300 тысяч мужчин из 9 миллионов ушли защищать свое государство. То, что украинцы выехали до войны — это их проблемы: вам не интересна война — нам не интересны вы. Это моя личная принципиальная позиция", — заявил Ягун.

Напомним, ранее в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ", требуя выдать им паспорта.

А в ВСУ заявили, что такие действия приведут не к улучшению мобилизации, а к массовым попыткам получить гражданство других стран.