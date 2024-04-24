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Экс-офицер СБУ Ягун заявил, что уехавших из страны украинцев нужно лишить гражданства

Экс-офицер СБУ Ягун заявил, что уехавших из страны украинцев нужно лишить гражданства

24 апреля 2024 г. 22:31

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21:00 Создает ли военная помощь из Великобритании опасность для Крымского моста — эфир Новини.LIVE

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20:33 В полку "Азов" опровергли фейк о преследовании христиан в Украине, который ширится в США

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Бывший офицер СБУ Виктор Ягун заявил, что украинских граждан, выехавших из Украины, следует лишать гражданства. По его мнению, эти граждане Украине не нужны.

Об этом он заявил в вечернем эфире Новини.LIVE.

Украинцев за границей следует лишить гражданства

"Я вообще был сторонником того, чтобы принять законодательство о лишении таких людей, уехавших за границу, гражданства. Люди приняли решение: им Украина и ее защита неинтересны", — сказал он.

Эксперт добавил, что это должно распространиться и на граждан, которые покинули Украину до войны.

"Когда произошла беда в Израиле, который намного меньше Украины, 300 тысяч мужчин из 9 миллионов ушли защищать свое государство. То, что украинцы выехали до войны — это их проблемы: вам не интересна война — нам не интересны вы. Это моя личная принципиальная позиция", — заявил Ягун.

Напомним, ранее в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ", требуя выдать им паспорта.

А в ВСУ заявили, что такие действия приведут не к улучшению мобилизации, а к массовым попыткам получить гражданство других стран.

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Новость с видео

22:33 В США разбился военный самолет, есть погибшие

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:17 Поставка помощи США для Украины может задержаться — в AP рассказали детали

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