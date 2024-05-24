Ексміністр соціальної політики Рева прокоментував ймовірну відсутність Байдена на Саміті миру

У четвер, 23 травня, закордонні ЗМІ опублікували новину про те, що президент США Джо Байден не братиме учать в українському Саміті миру. Ексміністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що цим він показує значення цього саміту.

Про це політик розповів у ефірі Вечір.LIVE.

Що означатиме відсутність Байдена на Саміті миру

"Уявіть собі, що на якийсь важливий форум, не знаю, там по екології, американці там розповідають про вплив на енергетику і все інше. Взяв і не приїхав президент, який є ініціатором всіх цих подій. Який буде статус цього заходу, якщо там немає президента Сполучених Штатів Америки?" — заявив ексміністр України.

Рева зазначив, що у випадку, коли президент США не може відвідати важливий захід, тоді його відвідує президент.

"А коли нам розповідають, що це Глобальний саміт миру і буде обговорюватися формула миру, причому обговорюватися з величезною кількістю країн, які повинні бути основою для майбутнього врегулювання і всі кажуть ''так'', а президент США і віцепрезидент не їдуть. Потрібні коментарі?" — додав Рева.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав основні цілі майбутнього Саміту миру.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутнім майданчиком для безпекових угод має стати червневий Саміт миру, що відбудеться у Швейцарії.