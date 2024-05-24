Экс-министр социальной политики Рева прокомментировал вероятное отсутствие Байдена на Саммите мира

В четверг, 23 мая, зарубежные СМИ опубликовали новость о том, что президент США Джо Байден не будет участвовать в украинском Саммите мира. Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что этим он показывает значение этого саммита.

Об этом политик рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Что означает отсутствие Байдена на Саммите мира

"Представьте себе, что на какой-то важный форум, не знаю, там по экологии, американцы там рассказывают о влиянии на энергетику и все остальное. Взял и не приехал президент, являющийся инициатором всех этих событий. Каков будет статус этого мероприятия, если там нет президента Соединенных Штатов Америки?" — заявил экс-министр Украины.

Рева отметил, что в случае, когда президент США не может посетить важное мероприятие, тогда его посещает президент.

"А когда нам рассказывают, что это Глобальный саммит мира и будет обсуждаться формула мира, при чем обсуждаться с огромным количеством стран, которые должны быть основой для будущего урегулирования и все говорят ''да'', а президент США и вице-президент не едут. Нужны комментарии?" — добавил Рева.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал основные цели предстоящего Саммита мира.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущей площадкой для сделок безопасности должен стать июньский Саммит мира, который состоится в Швейцарии.