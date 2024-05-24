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Экс-министр социальной политики Рева прокомментировал вероятное отсутствие Байдена на Саммите мира

Экс-министр социальной политики Рева прокомментировал вероятное отсутствие Байдена на Саммите мира

24 мая 2024 г. 21:10

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21:10 Экс-министр социальной политики Рева прокомментировал вероятное отсутствие Байдена на Саммите мира

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17:50 Зеленский в Харьковской области и повышение тарифов на электроэнергию — эфир Вечір.LIVE

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14:38 Стали ли украинцы донатить меньше на ВСУ — рассказ волонтера

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14:34 Украинцев может ждать лето без света, — эфир Остаповець_LIVE

Text

13:54 Южанина ответила, почему в бюджете Украины не хватает 5 млрд долл

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:43 Плетенчук заявил об успешной боевой работе ВСУ в Крынках

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12:00 Южанина ответила, кого нужно бронировать от мобилизации

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11:04 Военный психолог Козинчук ответил, на что должен вдохновлять учеников предмет "Защита Украины"

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В четверг, 23 мая, зарубежные СМИ опубликовали новость о том, что президент США Джо Байден не будет участвовать в украинском Саммите мира. Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что этим он показывает значение этого саммита.

Об этом политик рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Что означает отсутствие Байдена на Саммите мира

"Представьте себе, что на какой-то важный форум, не знаю, там по экологии, американцы там рассказывают о влиянии на энергетику и все остальное. Взял и не приехал президент, являющийся инициатором всех этих событий. Каков будет статус этого мероприятия, если там нет президента Соединенных Штатов Америки?" — заявил экс-министр Украины.

Рева отметил, что в случае, когда президент США не может посетить важное мероприятие, тогда его посещает президент.

"А когда нам рассказывают, что это Глобальный саммит мира и будет обсуждаться формула мира, при чем обсуждаться с огромным количеством стран, которые должны быть основой для будущего урегулирования и все говорят ''да'', а президент США и вице-президент не едут. Нужны комментарии?" — добавил Рева.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал основные цели предстоящего Саммита мира.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущей площадкой для сделок безопасности должен стать июньский Саммит мира, который состоится в Швейцарии.

 

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20:26 В Украине объявили масштабную воздушную тревогу — какая опасность

20:15 В небе над Сумщиной зафиксировали вражескую ракету

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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