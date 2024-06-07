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Ексміністр Плачков прокоментував підготовку України до опалювального сезону

Ексміністр Плачков прокоментував підготовку України до опалювального сезону

07 червня 2024 р. 10:33

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10:57 Ексміністр спростував заяви Міненерго та дав оцінку руйнаціям енергетичної інфраструктури

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10:33 Ексміністр Плачков прокоментував підготовку України до опалювального сезону

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09:45 Зеленський прибув до Франції — прямий ефір

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08:00 Зеленський у Франції, нові заборони від США та збільшення лімітів на світло — ефір Ранок.LIVE

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00:06 Командир роти батальону "Вовки да Вінчі" пояснив, що важливіше за поставки зброї від партнерів

6 червня 2024
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На тлі російських ракетних ударів по українських об'єктах генерації енергетична система України може витримати навантаження влітку. Проте інакший сценарій може бути під час опалювального сезону, коли споживання може зрости до 30%, тому готуватися потрібно вже зараз.

Таку думку висловив ексміністр енергетики України Іван Плачков в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 7 червня.

Підготовка до опалювального сезону

Як заявив ексурядовець, підготовка до холодів має розпочатися вже зараз, оскільки найважча ситуація з енергетикою ризикує виникнути в трьох українських регіонах.

"Як буде зимувати, наприклад, Харків, де зруйнована ТЕЦ? А Київ, де теж є пошкодження? А Одеса? Головна стабілізаційна річ, яка може допомогти виправити ситуацію — протиповітряна оборона тих об'єктів, які ще працюють", — сказав він.

Також експерт назвав ймовірний сценарій розвитку подій, якщо не буде втілено певних норм. 

"Якщо взяти, наприклад, Київ — то взимку, якщо будуть відключення, замерзне теплопостачання, а труби вийдуть з ладу. І от щодо цього треба вже думати зараз, а не про графіки. Бо якщо пройде зима — люди масово будуть виїжджати з міст", — сказав Плачков. 

Нагадаємо, раніше українців попередили про необхідність запасного плану у разі важкої ситуації з електроенергією взимку.

Також директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив довготривалі відключення світла в Києві великою кількістю критичної інфраструктури, яка обслуговує всю Україну.

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11:28 В ISW повідомили, чому Україна не зможе використати всі надані F-16

11:11 Існує небезпека — експерт з кібербезпеки розповів про нюанси застосунку Резерв+

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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