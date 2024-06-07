Ексміністр Плачков прокоментував підготовку України до опалювального сезону

На тлі російських ракетних ударів по українських об'єктах генерації енергетична система України може витримати навантаження влітку. Проте інакший сценарій може бути під час опалювального сезону, коли споживання може зрости до 30%, тому готуватися потрібно вже зараз.

Таку думку висловив ексміністр енергетики України Іван Плачков в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 7 червня.

Підготовка до опалювального сезону

Як заявив ексурядовець, підготовка до холодів має розпочатися вже зараз, оскільки найважча ситуація з енергетикою ризикує виникнути в трьох українських регіонах.

"Як буде зимувати, наприклад, Харків, де зруйнована ТЕЦ? А Київ, де теж є пошкодження? А Одеса? Головна стабілізаційна річ, яка може допомогти виправити ситуацію — протиповітряна оборона тих об'єктів, які ще працюють", — сказав він.

Також експерт назвав ймовірний сценарій розвитку подій, якщо не буде втілено певних норм.

"Якщо взяти, наприклад, Київ — то взимку, якщо будуть відключення, замерзне теплопостачання, а труби вийдуть з ладу. І от щодо цього треба вже думати зараз, а не про графіки. Бо якщо пройде зима — люди масово будуть виїжджати з міст", — сказав Плачков.

Нагадаємо, раніше українців попередили про необхідність запасного плану у разі важкої ситуації з електроенергією взимку.

Також директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив довготривалі відключення світла в Києві великою кількістю критичної інфраструктури, яка обслуговує всю Україну.