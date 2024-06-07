Экс-министр Плачков прокомментировал подготовку Украины к отопительному сезону

На фоне российских ракетных ударов по украинским объектам генерации энергетическая система Украины может выдержать нагрузку летом. Однако другой сценарий может быть во время отопительного сезона, когда потребление может возрасти до 30%, поэтому готовиться нужно уже сейчас.

Такое мнение высказал экс-министр энергетики Украины Иван Плачков в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 7 июня.

Подготовка к отопительному сезону

Как заявил экс-чиновник, подготовка к холодам должна начаться уже сейчас, поскольку тяжелая ситуация с энергетикой рискует возникнуть в трех украинских регионах.

"Как будет зимовать, например, Харьков, где разрушена ТЭЦ? А Киев, где тоже есть повреждения? А Одесса? Главная стабилизационная вещь, которая может помочь исправить ситуацию — противовоздушная оборона еще работающих объектов", — сказал он.

Также эксперт назвал вероятный сценарий развития событий, если не будут воплощены определенные нормы.

"Если взять, например, Киев — то зимой, если будут отключения, замерзнет теплоснабжение, а трубы выйдут из строя. И вот об этом надо уже думать сейчас, а не о графиках. Потому что если пройдет зима — люди будут массово выезжать из городов", — сказал Плачков.

Напомним, ранее украинцев предупредили о необходимости запасного плана при тяжелой ситуации с электроэнергией зимой.

Также директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко объяснил длительные отключения света в Киеве обилием критической инфраструктуры, обслуживающей всю Украину.