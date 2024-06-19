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Ексчлен уряду Польщі заявив, що Україна управляється мафіозним чином

Ексчлен уряду Польщі заявив, що Україна управляється мафіозним чином

19 червня 2024 р. 21:27

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Колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа заявив, що той, хто прагне викорінити корупцію в Україні, підтримує її руйнацію. Він додав, що Україна функціонує на мафіозних засадах.

Про це він розповів в ефірі  Вечір.LIVE.

Україна управляється мафіозним чином

Кульпа зазначив, що Україна є унікальною країною, де прем'єр-міністр не має впливу на міністра. В той час, як в інших країнах, якщо міністр не задовольняє прем'єр-міністра, він може написати лист главі держави, і вже наступного дня міністра замінять. Також в Україні відсутнє пряме підпорядкування й на нижчих рівнях. Польський експерт зауважив, що Україна з організаційної точки зору є республікою 264 посад, на рівні виконавчої влади.

"Це як 264 каси в супермаркеті, кожна коса працює сама по собі, сама собі на умі, ніхто не бере відповідальності, чи є в цьому супермаркеті гречка, хліб чи ліки. Ніхто не буде з керівництвом цього супермаркету домовлятися про якусь торгівлю. Хочете торгувати, от каса номер 17 — Одеська митниця, торгуйте скільки хочете", — заявив Кульпа.

Він додав, що будь-яка країна, наприклад Люксембург, справляється з проблемою впливу транснаціональних корпорацій, які сильніше за олігархів. Проте в Україні, не обов'язково бути олігархом, щоб пригнічувати простого "касира" робити з Україною, що завгодно. Кульпа додав, що ця система функціонує тільки завдяки мафіозному координаційному управлінні.

Нагадаємо, що в Одесі викрили службову особу Одеського квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ), яка стала організаторкою злочинної схеми. Жінка залучила свого колегу та приватну підприємицю, яким вдалось привласнити понад 300 тисяч гривень з державного бюджету. 

Раніше Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

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21:02 Німеччина здолала Угорщину у матчі на Євро-2024

21:01 В Укргідрометцентрі назвали регіони, де знову очікуються дощі та град

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:54 Ворог атакував прибережну зону Одещини — які наслідки

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