Ексчлен уряду Польщі заявив, що Україна управляється мафіозним чином

Колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа заявив, що той, хто прагне викорінити корупцію в Україні, підтримує її руйнацію. Він додав, що Україна функціонує на мафіозних засадах.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Україна управляється мафіозним чином

Кульпа зазначив, що Україна є унікальною країною, де прем'єр-міністр не має впливу на міністра. В той час, як в інших країнах, якщо міністр не задовольняє прем'єр-міністра, він може написати лист главі держави, і вже наступного дня міністра замінять. Також в Україні відсутнє пряме підпорядкування й на нижчих рівнях. Польський експерт зауважив, що Україна з організаційної точки зору є республікою 264 посад, на рівні виконавчої влади.

"Це як 264 каси в супермаркеті, кожна коса працює сама по собі, сама собі на умі, ніхто не бере відповідальності, чи є в цьому супермаркеті гречка, хліб чи ліки. Ніхто не буде з керівництвом цього супермаркету домовлятися про якусь торгівлю. Хочете торгувати, от каса номер 17 — Одеська митниця, торгуйте скільки хочете", — заявив Кульпа.

Він додав, що будь-яка країна, наприклад Люксембург, справляється з проблемою впливу транснаціональних корпорацій, які сильніше за олігархів. Проте в Україні, не обов'язково бути олігархом, щоб пригнічувати простого "касира" робити з Україною, що завгодно. Кульпа додав, що ця система функціонує тільки завдяки мафіозному координаційному управлінні.

Нагадаємо, що в Одесі викрили службову особу Одеського квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ), яка стала організаторкою злочинної схеми. Жінка залучила свого колегу та приватну підприємицю, яким вдалось привласнити понад 300 тисяч гривень з державного бюджету.

Раніше Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. Його підозрюють у незаконному збагаченні.