Эксчлен правительства Польши заявил, что Украина управляется мафиозным образом

Бывший член правительства Польши Петр Кульпа заявил, что стремящийся искоренить коррупцию в Украине поддерживает ее разрушение. Он добавил, что Украина функционирует на мафиозных началах.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Украина управляется мафиозным образом

Кульпа отметил, что Украина является уникальной страной, где премьер-министр не влияет на министра. В то время как в других странах, если министр не удовлетворяет премьер-министра, он может написать письмо главе государства, и уже на следующий день министра заменят. Также в Украине отсутствует прямое подчинение и на более низких уровнях. Польский эксперт отметил, что Украина с организационной точки зрения является республикой 264 должностей на уровне исполнительной власти.

"Это как 264 кассы в супермаркете, каждая коса работает сама по себе, сама себе на уме, никто не берет ответственности, есть ли в этом супермаркете гречка, хлеб или лекарство. Никто не будет с руководством этого супермаркета договариваться о какой-то торговле. Хотите торговать, вот касса номер 17 — Одесская таможня, торгуйте сколько хотите", — заявил Кульпа.

Он добавил, что любая страна, например Люксембург, справляется с проблемой влияния транснациональных корпораций, которые сильнее олигархов. Однако в Украине необязательно быть олигархом, чтобы подавлять простого "кассира" делать с Украиной что угодно. Кульпа добавил, что эта система работает только благодаря мафиозному координационному управлению.

Напомним, что в Одессе разоблачили должностное лицо Одесского квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ), ставшее организатором преступной схемы. Женщина привлекла своего коллегу и частную предпринимательницу, которым удалось присвоить более 300 тысяч гривен из государственного бюджета.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого. Его подозревают в незаконном обогащении.