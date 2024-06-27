Економіст розповів, де можна взяти гроші на виплати малозабезпеченим та ВПО

Економіст Олександр Савченко розповів про стабільну бюджетну ситуацію в Україні та відсутність дефіциту. Він також наголосив на важливості своєчасних виплат малозабезпеченим, пенсіонерам та ВПО, пропонуючи затримувати зарплати депутатам у випадку тимчасових касових розривів.

Про це повідомив економіст Олександр Савченко в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 27 червня.

Ситуація з бюджетом в Україні — непогана

Савченко зазначив, що поточна ситуація з бюджетом в Україні є непоганою. За його словами, донори виконують свої зобов’язання на 100%, що дозволяє забезпечити стабільне фінансування.

"Якщо ми віримо статистиці української влади, то у нас спостерігалося економічне зростання десь 3-5% в першому і в другому кварталах. Таким чином, дефіциту не має бути, а це значить, що кошти є і їх можна використовувати для підтримки тих верств населення, які цього потребують. Відтак, гроші на виплати внутрішньо переміщеним особам є", — зазначив економіст.

Він порекомендував у випадку тимчасових касових розривів в бюджеті, Міністерству фінансів затримувати зарплати народним депутатам, а малозабезпеченим, пенсіонерам та ВПО виплачувати кошти вчасно.

"Касові розриви у виконанні бюджету трапляються завжди, але Національний банк має майже рекордні золотовалютні резерви, які він може в будь-який момент використати, щоб покрити ці розриви і не створювати навіть інформаційного приводу для негативних думок про Україну та її неспроможність виконувати свої зобов’язання перед населенням", – додав експерт.

Савченко підкреслив важливість своєчасних виплат малозабезпеченим, пенсіонерам та ВПО за будь-яких умов.

Нагадаємо, у 2024 році внутрішньо переміщених осіб масово позбавили виплат на проживання через посилення вимог. Водночас, за певних умов допомогу можна повернути.

Також в Україні низка благодійних фондів та громадських організацій надають допомогу громадянам, які постраждали через війну. Відомо, де і як можна отримати гуманітарну та грошову допомогу у червні 2024 року.