Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Економіст розповів, де можна взяти гроші на виплати малозабезпеченим та ВПО arrow
Економіст розповів, де можна взяти гроші на виплати малозабезпеченим та ВПО

Економіст розповів, де можна взяти гроші на виплати малозабезпеченим та ВПО

27 червня 2024 р. 11:28

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:28 Економіст розповів, де можна взяти гроші на виплати малозабезпеченим та ВПО

Text

10:59 Корольчук зробив невтішний прогноз на липень — по скільки годин не буде світла

Text

10:34 Члени ПАРЄ офіційно визнали "рашизм" ідеологією

Text

08:52 Військовий юрист відповів, що впливає на рішення багатьох піти служити в ЗСУ

Text

08:32 Подоляк пояснив, як в Україні функціонуватиме військова поліція

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Мобілізація, обмеження на кордоні та стан енергетики — прямий ефір Новини.LIVE

26 червня 2024
Text

22:31 Подоляк пояснив, чому не можна заборонити працівникам ТЦК "пакувати" чоловіків у мікроавтобуси

Text
Ексклюзив

21:59Подоляк дав відповідь, чому ТЦК все ще використовує бусики для мобілізації

Text

17:50 Обмін полоненими, поїздка Зеленського на Донеччину, дорогі фляги для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раді хочуть створити Військове бюро розслідувань — Наливайченко розповів про його функції

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

11:28 Економіст розповів, де можна взяти гроші на виплати малозабезпеченим та ВПО

Text

10:59 Корольчук зробив невтішний прогноз на липень — по скільки годин не буде світла

Text

10:34 Члени ПАРЄ офіційно визнали "рашизм" ідеологією

Text

08:52 Військовий юрист відповів, що впливає на рішення багатьох піти служити в ЗСУ

Text

08:32 Подоляк пояснив, як в Україні функціонуватиме військова поліція

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Мобілізація, обмеження на кордоні та стан енергетики — прямий ефір Новини.LIVE

26 червня 2024
Text

22:31 Подоляк пояснив, чому не можна заборонити працівникам ТЦК "пакувати" чоловіків у мікроавтобуси

Text
Ексклюзив

21:59 Подоляк дав відповідь, чому ТЦК все ще використовує бусики для мобілізації

Text

17:50 Обмін полоненими, поїздка Зеленського на Донеччину, дорогі фляги для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раді хочуть створити Військове бюро розслідувань — Наливайченко розповів про його функції

Економіст Олександр Савченко розповів про стабільну бюджетну ситуацію в Україні та відсутність дефіциту. Він також наголосив на важливості своєчасних виплат малозабезпеченим, пенсіонерам та ВПО, пропонуючи затримувати зарплати депутатам у випадку тимчасових касових розривів.

Про це повідомив економіст Олександр Савченко в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 27 червня.

Ситуація з бюджетом в Україні — непогана

Савченко зазначив, що поточна ситуація з бюджетом в Україні є непоганою. За його словами, донори виконують свої зобов’язання на 100%, що дозволяє забезпечити стабільне фінансування.

"Якщо ми віримо статистиці української влади, то у нас спостерігалося економічне зростання десь 3-5% в першому і в другому кварталах. Таким чином, дефіциту не має бути, а це значить, що кошти є і їх можна використовувати для підтримки тих верств населення, які цього потребують. Відтак, гроші на виплати внутрішньо переміщеним особам є", — зазначив економіст.

Він порекомендував у випадку тимчасових касових розривів в бюджеті, Міністерству фінансів затримувати зарплати народним депутатам, а малозабезпеченим, пенсіонерам та ВПО виплачувати кошти вчасно.

"Касові розриви у виконанні бюджету трапляються завжди, але Національний банк має майже рекордні золотовалютні резерви, які він може в будь-який момент використати, щоб покрити ці розриви і не створювати навіть інформаційного приводу для негативних думок про Україну та її неспроможність виконувати свої зобов’язання перед населенням", – додав експерт.

Савченко підкреслив важливість своєчасних виплат малозабезпеченим, пенсіонерам та ВПО за будь-яких умов.

Нагадаємо, у 2024 році внутрішньо переміщених осіб масово позбавили виплат на проживання через посилення вимог. Водночас, за певних умов допомогу можна повернути.

Також в Україні низка благодійних фондів та громадських організацій надають допомогу громадянам, які постраждали через війну. Відомо, де і як можна отримати гуманітарну та грошову допомогу у червні 2024 року.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:55 Через непрацюючий світлофор постраждали двоє дітей — подробиці ДТП в Одесі

11:42 В київському метро пасажир впав під потяг — перекрито чотири станції

11:30 Інженерні війська КНДР на окупованих територіях — Подоляк відреагував

Text

11:28 Економіст розповів, де можна взяти гроші на виплати малозабезпеченим та ВПО

11:24 Ціни на міський транспорт — ТОП-5 найдорожчих регіонів України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:20 Нестача медичних працівників — Одеська міськрада підтримала бронювання фельдшерів та водіїв

11:17 У Центрі дослідження енергетики відповіли, коли зменшаться відключення світла

11:08 Сирський показав ефектні кадри ударів ЗСУ по окупантах

Text

10:59 Корольчук зробив невтішний прогноз на липень — по скільки годин не буде світла

10:50 Сьогодні тисячі містян Одеси залишились без води до вечора — хто саме

11:55 Через непрацюючий світлофор постраждали двоє дітей — подробиці ДТП в Одесі

11:42 В київському метро пасажир впав під потяг — перекрито чотири станції

11:30 Інженерні війська КНДР на окупованих територіях — Подоляк відреагував

11:24 Ціни на міський транспорт — ТОП-5 найдорожчих регіонів України

11:20 Нестача медичних працівників — Одеська міськрада підтримала бронювання фельдшерів та водіїв

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:17 У Центрі дослідження енергетики відповіли, коли зменшаться відключення світла

11:08 Сирський показав ефектні кадри ударів ЗСУ по окупантах

10:50 Сьогодні тисячі містян Одеси залишились без води до вечора — хто саме

10:38 Сприяємо безпеці — Зеленський звернувся до Організації американських держав

Новина з відео

10:36 Найсильніші молитви Миколаю Чудотворцю: як правильно звертатися і що просити

05:57 У Львові стати пілотом FPV зможе кожен охочий — це безкоштовно

26 червня 2024
Ексклюзив

21:04 Мобілізація, пакування в бусики і скандал з Тищенком — велике інтервʼю Михайла Подоляка

15:10 Прапори, плакати і байдужі депутати — акція "Гроші на ЗСУ" в Одесі

06:40 Ціни на алюміній наприкінці червня — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

05:53 Що відбувається на ринку праці в Україні у червні — де фінансистам платять по 200 тисяч гривень

25 червня 2024

19:17 Відпочинок в одеській Аркадії — кому він по кишені

06:40 Скільки коштує мідь наприкінці червня — яка ціна за 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з відео

06:36 Ціна життя — $500 на місяць — три варіанти економічного бронювання в Україні

05:53 Ринок праці в Україні у червні — де в автомобільній сфері платять найбільші зарплати

24 червня 2024

20:18 Тотальна економія — як в Одесі готуються до блекаутів звичайні люди

Text

11:28 Економіст розповів, де можна взяти гроші на виплати малозабезпеченим та ВПО

Text

10:59 Корольчук зробив невтішний прогноз на липень — по скільки годин не буде світла

Text

10:34 Члени ПАРЄ офіційно визнали "рашизм" ідеологією

Text

08:52 Військовий юрист відповів, що впливає на рішення багатьох піти служити в ЗСУ

Text

08:32 Подоляк пояснив, як в Україні функціонуватиме військова поліція

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Мобілізація, обмеження на кордоні та стан енергетики — прямий ефір Новини.LIVE

26 червня 2024
Text

22:31 Подоляк пояснив, чому не можна заборонити працівникам ТЦК "пакувати" чоловіків у мікроавтобуси

Text
Ексклюзив

21:59 Подоляк дав відповідь, чому ТЦК все ще використовує бусики для мобілізації

Text

17:50 Обмін полоненими, поїздка Зеленського на Донеччину, дорогі фляги для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раді хочуть створити Військове бюро розслідувань — Наливайченко розповів про його функції