Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Экономист рассказал, где можно взять деньги на выплаты малообеспеченным и ВПЛ arrow
Экономист рассказал, где можно взять деньги на выплаты малообеспеченным и ВПЛ

Экономист рассказал, где можно взять деньги на выплаты малообеспеченным и ВПЛ

27 июня 2024 г. 11:28

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:28 Экономист рассказал, где можно взять деньги на выплаты малообеспеченным и ВПЛ

Text

10:59 Корольчук сделал неутешительный прогноз на июль — по сколько часов не будет света

Text

10:34 Члены ПАСЕ официально признали "рашизм" идеологией

Text

08:52 Военный юрист ответил, что влияет на решение многих пойти служить в ВСУ

Text

08:32 Подоляк объяснил, как в Украине будет функционировать военная полиция

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Мобилизация, ограничения на границе и состояние энергетики — прямой эфир Новини.LIVE

26 июня 2024
Text

22:31 Подоляк объяснил, почему нельзя запретить работникам ТЦК "упаковывать" мужчин в микроавтобусы

Text
Эксклюзив

21:59Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

Text

17:50 Обмен пленными, поездка Зеленского в Донецкую область, дорогие фляги для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раде хотят создать Военное бюро расследований — Наливайченко рассказал о его функциях

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

11:28 Экономист рассказал, где можно взять деньги на выплаты малообеспеченным и ВПЛ

Text

10:59 Корольчук сделал неутешительный прогноз на июль — по сколько часов не будет света

Text

10:34 Члены ПАСЕ официально признали "рашизм" идеологией

Text

08:52 Военный юрист ответил, что влияет на решение многих пойти служить в ВСУ

Text

08:32 Подоляк объяснил, как в Украине будет функционировать военная полиция

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Мобилизация, ограничения на границе и состояние энергетики — прямой эфир Новини.LIVE

26 июня 2024
Text

22:31 Подоляк объяснил, почему нельзя запретить работникам ТЦК "упаковывать" мужчин в микроавтобусы

Text
Эксклюзив

21:59 Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

Text

17:50 Обмен пленными, поездка Зеленского в Донецкую область, дорогие фляги для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раде хотят создать Военное бюро расследований — Наливайченко рассказал о его функциях

Экономист Александр Савченко рассказал о стабильной бюджетной ситуации в Украине и отсутствии дефицита. Он также отметил важность своевременных выплат малообеспеченным, пенсионерам и ВПЛ, предлагая задерживать зарплаты депутатам в случае временных кассовых разрывов.

Об этом сообщил экономист Александр Савченко в эфире Ранок.LIVE в четверг, 27 июня.

Ситуация с бюджетом в Украине – неплохая

Савченко отметил, что текущая ситуация с бюджетом в Украине неплохая. По его словам, доноры выполняют свои обязательства на 100%, что позволяет обеспечить стабильное финансирование.

"Если мы верим статистике украинской власти, то у нас наблюдался экономический рост где-то 3-5% в первом и во втором кварталах. Таким образом, дефицита не должно быть, а это значит, что средства есть и их можно использовать для поддержки тех слоев населения , которые в этом нуждаются. Следовательно, деньги на выплаты внутренне перемещенным лицам есть ", — отметил экономист.

Он порекомендовал в случае временных кассовых разрывов в бюджете, Министерству финансов задерживать зарплаты народным депутатам, а малообеспеченным, пенсионерам и ВПЛ выплачивать средства вовремя.

Кассовые разрывы в исполнении бюджета случаются всегда, но Национальный банк имеет почти рекордные золотовалютные резервы, которые он может в любой момент использовать, чтобы покрыть эти разрывы и не создавать даже информационного повода для негативных мнений об Украине и ее неспособности выполнять свои обязательства. шение перед населением" , — добавил эксперт.

Савченко подчеркнул важность своевременных выплат малообеспеченным, пенсионерам и ВПЛ при любых условиях.

Напомним, в 2024 году внутренне перемещенные лица массово лишили выплат на проживание из-за ужесточения требований. В то же время при определенных условиях помощь можно вернуть.

Также в Украине ряд благотворительных фондов и общественных организаций оказывают помощь гражданам , пострадавшим в результате войны. Известно, где и как получить гуманитарную и денежную помощь в июне 2024 года.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

11:42 В киевском метро пассажир упал под поезд — перекрыты четыре станции

11:30 Инженерные войска КНДР на оккупированных территориях — Подоляк отреагировал

Text

11:28 Экономист рассказал, где можно взять деньги на выплаты малообеспеченным и ВПЛ

11:24 Цены на городской транспорт — ТОП-5 самых дорогих регионов Украины

11:20 Нехватка медицинских работников — Одесский горсовет поддержал бронирование фельдшеров и водителей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:17 В Центре исследования энергетики ответили, когда уменьшатся отключения света

11:08 Сырский показал эффектные кадры ударов ВСУ по оккупантам

Text

10:59 Корольчук сделал неутешительный прогноз на июль — по сколько часов не будет света

10:50 Сегодня тысячи горожан Одессы остались без воды до вечера — кто именно

10:38 Содействуем безопасности — Зеленский обратился к Организации американских государств

11:42 В киевском метро пассажир упал под поезд — перекрыты четыре станции

11:30 Инженерные войска КНДР на оккупированных территориях — Подоляк отреагировал

11:24 Цены на городской транспорт — ТОП-5 самых дорогих регионов Украины

11:20 Нехватка медицинских работников — Одесский горсовет поддержал бронирование фельдшеров и водителей

11:17 В Центре исследования энергетики ответили, когда уменьшатся отключения света

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:08 Сырский показал эффектные кадры ударов ВСУ по оккупантам

10:50 Сегодня тысячи горожан Одессы остались без воды до вечера — кто именно

10:38 Содействуем безопасности — Зеленский обратился к Организации американских государств

Новость с видео

10:36 Сильнейшие молитвы Николаю Чудотворцу: как правильно обращаться и что просить

10:34 В Харькове раздался взрыв

05:57 Во Львове стать пилотом FPV сможет каждый желающий — это бесплатно

26 июня 2024
Эксклюзив

21:04 Мобилизация, упаковка в бусики и скандал с Тищенко — большое интервью Михаила Подоляка

15:10 Флаги, плакаты и безразличные депутаты — акция "Деньги на ВСУ" в Одессе

06:40 Цены на алюминий в конце июня — сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

05:53 Что происходит на рынке труда в Украине в июне — где финансистам платят по 200 тысяч гривен

25 июня 2024

19:17 Отдых в одесской Аркадии — кому он по карману

06:40 Сколько стоит медь в конце июня — какая цена за 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с видео

06:36 Цена жизни — $500 в месяц — три варианта экономического бронирования в Украине

05:53 Рынок труда в Украине в июне — где в автомобильной сфере платят самые большие зарплаты

24 июня 2024

20:18 Тотальная экономия — как в Одессе готовятся к блэкаутам обычные люди

Text

11:28 Экономист рассказал, где можно взять деньги на выплаты малообеспеченным и ВПЛ

Text

10:59 Корольчук сделал неутешительный прогноз на июль — по сколько часов не будет света

Text

10:34 Члены ПАСЕ официально признали "рашизм" идеологией

Text

08:52 Военный юрист ответил, что влияет на решение многих пойти служить в ВСУ

Text

08:32 Подоляк объяснил, как в Украине будет функционировать военная полиция

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Мобилизация, ограничения на границе и состояние энергетики — прямой эфир Новини.LIVE

26 июня 2024
Text

22:31 Подоляк объяснил, почему нельзя запретить работникам ТЦК "упаковывать" мужчин в микроавтобусы

Text
Эксклюзив

21:59 Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

Text

17:50 Обмен пленными, поездка Зеленского в Донецкую область, дорогие фляги для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раде хотят создать Военное бюро расследований — Наливайченко рассказал о его функциях