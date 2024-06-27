Экономист рассказал, где можно взять деньги на выплаты малообеспеченным и ВПЛ

Экономист Александр Савченко рассказал о стабильной бюджетной ситуации в Украине и отсутствии дефицита. Он также отметил важность своевременных выплат малообеспеченным, пенсионерам и ВПЛ, предлагая задерживать зарплаты депутатам в случае временных кассовых разрывов.

Об этом сообщил экономист Александр Савченко в эфире Ранок.LIVE в четверг, 27 июня.

Ситуация с бюджетом в Украине – неплохая

Савченко отметил, что текущая ситуация с бюджетом в Украине неплохая. По его словам, доноры выполняют свои обязательства на 100%, что позволяет обеспечить стабильное финансирование.

"Если мы верим статистике украинской власти, то у нас наблюдался экономический рост где-то 3-5% в первом и во втором кварталах. Таким образом, дефицита не должно быть, а это значит, что средства есть и их можно использовать для поддержки тех слоев населения , которые в этом нуждаются. Следовательно, деньги на выплаты внутренне перемещенным лицам есть ", — отметил экономист.

Он порекомендовал в случае временных кассовых разрывов в бюджете, Министерству финансов задерживать зарплаты народным депутатам, а малообеспеченным, пенсионерам и ВПЛ выплачивать средства вовремя.

Кассовые разрывы в исполнении бюджета случаются всегда, но Национальный банк имеет почти рекордные золотовалютные резервы, которые он может в любой момент использовать, чтобы покрыть эти разрывы и не создавать даже информационного повода для негативных мнений об Украине и ее неспособности выполнять свои обязательства. шение перед населением" , — добавил эксперт.

Савченко подчеркнул важность своевременных выплат малообеспеченным, пенсионерам и ВПЛ при любых условиях.

Напомним, в 2024 году внутренне перемещенные лица массово лишили выплат на проживание из-за ужесточения требований. В то же время при определенных условиях помощь можно вернуть.

Также в Украине ряд благотворительных фондов и общественных организаций оказывают помощь гражданам , пострадавшим в результате войны. Известно, где и как получить гуманитарную и денежную помощь в июне 2024 года.