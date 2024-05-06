Два саміти ЄС, прихисток для біженців та Великдень по-українськи — ефір Вечір.LIVE з Польщі

Польща готується до двох великих самітів: Євросоюз-США та Євросоюз-Україна, а уряд країни схвалив проєкт про тимчасовий прихисток для українців до осені наступного року. І як же відсвяткували Великдень в Українському домі у Варшаві.

Про головні й не тільки новини з Польщі розповість спецкор Новини.LIVE Юлія Войнар.

Головні новини Польщі

Минулого тижня у Польщі відзначили 20 річницю вступ країни до ЄС. Президент Польщі Анджей Дуда у своїй промові заявив, що головування його країни у блоці зосередиться на допомозі у відбудові України та в її євроінтерграції. Через це Варшава готується до організації двох великих самітів: ЄС-США та ЄС-Україна.

Разом з тим сейм схвалив законопроєкт про продовження тимчасового прихистку для українців до осені наступного року. Тепер термін подовжили до 30 березня. Водночас виплати будуть доступні тим родинам, які ходять до школи, і при цьому матимуть підтвердження свого перебування у Польщі.

А також в Українському домі у Варшаві відсвяткували Великдень. На великодній сніданок зібралося 500 осіб, а також у програмі було передбачено святкові співи та гаївки. Серед присутніх були як молодь, так і люди похилого віку. Зазначимо, що таке святкування є щорічною традицією.

Нагадаємо, раніше до Києва з візитом приїхав міністр з цифрових питань Польщі Кшиштоф Гавковський, з яким зустрівся міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Водночас міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський не дав чіткої відповіді, чи міркує Польща над французькою ідеєю ввести польську армію на територію України.