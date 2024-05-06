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Два саммита ЕС, приют для беженцев и Пасха по-украински — эфир Вечір.LIVE из Польши

Два саммита ЕС, приют для беженцев и Пасха по-украински — эфир Вечір.LIVE из Польши

6 мая 2024 г. 23:59

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23:59 Два саммита ЕС, приют для беженцев и Пасха по-украински — эфир Вечір.LIVE из Польши

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12:31 Матвиенко рассказал, стоит ли отмечать Пасху во время войны

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23:59 Два саммита ЕС, приют для беженцев и Пасха по-украински — эфир Вечір.LIVE из Польши

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21:19 Польский эксперт Кульпа пояснил, как РФ нарушила шесть резолюций ООН

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Эксклюзив

20:38 Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

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20:07 Политолог Осмоловская прокомментировала намерения Путина использовать ядерное оружие

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18:58 Рыбачук объяснил, почему Запад совершает ошибку в стремлении договориться с Россией

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17:50 Ядерные угрозы Путина, выдача мужчин из-за границы и заявление Шмыгаля о НАТО — эфир Вечір.LIVE

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14:34 В ВСУ рассказали, сколько оккупантов штурмуют Часов Яр

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13:00 Военный психолог ответил, как изменились задачи украинской пехоты

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Польша готовится к двум крупным саммитам: Евросоюз-США и Евросоюз-Украина, а правительство страны одобрило проект о временном убежище для украинцев к осени следующего года. И как отпраздновали Пасху в Украинском доме в Варшаве.

О главных и не только новостях из Польши расскажет спецкор Новини.LIVE Юлия Войнар.

Главные новости Польши

На прошлой неделе в Польше отметили 20-летие вступления страны в ЕС. Президент Польши Анджей Дуда в своей речи заявил, что главенство его страны в блоке сосредоточится на помощи в восстановлении Украины, и ее евроинтеграции. Поэтому Варшава готовится к организации двух крупных саммитов: ЕС-США и ЕС-Украина.

Вместе с тем сейм одобрил законопроект о продлении временного убежища для украинцев до осени следующего года. Теперь срок продлили до 30 марта. В то же время выплаты будут доступны тем семьям, которые ходят в школу, и будут иметь подтверждение своего пребывания в Польше.

А также в Украинском доме в Варшаве отпраздновали Пасху. На пасхальный завтрак собралось 500 человек, а также в программе было предусмотрено праздничное пение и рощица. Среди присутствующих были как молодежь, так и пожилые люди. Отметим, что такое празднование является ежегодной традицией.

Напомним, ранее в Киев с визитом приехал министр по цифровым вопросам Польши Кшиштоф Гавковский, с которым встретился министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В то же время, министр иностранных дел страны Радослав Сикорский не дал четкого ответа, рассуждает ли Польша над французской идеей ввести польскую армию на территорию Украины.

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23:15 В Нидерландах назвали четкие сроки первых поставок F-16 в Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:55 Ущерб от обстрелов энергосистемы достиг 1 млрд долларов — что будет с тарифами

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