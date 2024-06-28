Допомога Україні — чому Захід не може надавати більше зброї

Директор магістерської програми по глобальному менеджменту АУК Марк Войджер пояснив відмінність російської економіки від західної. За його словами, Москва працює більше на військові рейки.

Про це Марк Войджер сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Відмінність російської економіки від західної

"Західна економіка — цивільна, тому Україні надають не так багато допомоги", — зазначив Войджер.

За його словами, російська економіка працює більше на військові рейки, ніж західна.

Директор магістерської програми по глобальному менеджменту АУК наголосив, що високоточне озброєння на Заході є, але воно дороге, а простих боєприпасів мало через боротьбу з тероризмом у минулі роки. До того ж, ніхто не міг передбачити війну з Росією.

"Виявилося, що навіть наші ресурси не такі великі, оскільки ці заводи зачинилися. Одна Болгарія. Зараз радянські заводи вже відкрилися й працюють у трьох змінах", — додав Войджер.

Нагадаємо, у рамках ініціативи Чехії, Україна вже отримала 50 тисяч боєприпасів. До кінця поточного року Чехія планує передати Збройним силам України до 500 тисяч снарядів.

Також на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні буде запропонований новий центр управління військовою допомогою. Це має забезпечити тривалу підтримку безпеки країни з боку Альянсу, яка відіграє ключову роль як "міст" до можливого членства в НАТО.