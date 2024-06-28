Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Допомога Україні — чому Захід не може надавати більше зброї arrow
Допомога Україні — чому Захід не може надавати більше зброї

Допомога Україні — чому Захід не може надавати більше зброї

28 червня 2024 р. 10:58

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:30 Верховна Рада планує підвищити тарифи на газ та електроенергію вже восени — що відомо

Text

10:58 Допомога Україні — чому Захід не може надавати більше зброї

Text

09:49 Українські приватні компанії можуть отримувати кредити на встановлення електростанцій

Text

09:49 Військовий Кирило Верес відповів, скільки дівчат в батальйоні К-2 та чим вони кращі за хлопців

Text

08:00 Дебати Байдена і Трампа та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

27 червня 2024
Text

23:42 Росія опинилась на першому місці у постачанні скрапленого газу до Європи, — нардеп

Text

18:30Оборона чи наступ — військовий розповів про ситуацію на Сумщині та до чого готуються росіяни

Text

17:50Штурм Вовчанська, дебати у США та як каратимуть за неоновлені дані в ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:58 Чи вдасться відновити енергетику до зими — нардеп зробив прогноз

Text

16:02 У Львівській області можуть закритися понад 160 дитсадків — в ОВА пояснили причину

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

11:30 Верховна Рада планує підвищити тарифи на газ та електроенергію вже восени — що відомо

Text

10:58 Допомога Україні — чому Захід не може надавати більше зброї

Text

09:49 Українські приватні компанії можуть отримувати кредити на встановлення електростанцій

Text

09:49 Військовий Кирило Верес відповів, скільки дівчат в батальйоні К-2 та чим вони кращі за хлопців

Text

08:00 Дебати Байдена і Трампа та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

27 червня 2024
Text

23:42 Росія опинилась на першому місці у постачанні скрапленого газу до Європи, — нардеп

Text

18:30 Оборона чи наступ — військовий розповів про ситуацію на Сумщині та до чого готуються росіяни

Text

17:50 Штурм Вовчанська, дебати у США та як каратимуть за неоновлені дані в ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:58 Чи вдасться відновити енергетику до зими — нардеп зробив прогноз

Text

16:02 У Львівській області можуть закритися понад 160 дитсадків — в ОВА пояснили причину

Директор магістерської програми по глобальному менеджменту АУК Марк Войджер пояснив відмінність російської економіки від західної. За його словами, Москва працює більше на військові рейки.

Про це Марк Войджер сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Відмінність російської економіки від західної

"Західна економіка — цивільна, тому Україні надають не так багато допомоги", — зазначив Войджер. 

За його словами, російська економіка працює більше на військові рейки, ніж західна.

Директор магістерської програми по глобальному менеджменту АУК наголосив, що високоточне озброєння на Заході є, але воно дороге, а простих боєприпасів мало через боротьбу з тероризмом у минулі роки. До того ж, ніхто не міг передбачити війну з Росією.

"Виявилося, що навіть наші ресурси не такі великі, оскільки ці заводи зачинилися. Одна Болгарія. Зараз радянські заводи вже відкрилися й працюють у трьох змінах", — додав Войджер.

Нагадаємо, у рамках ініціативи Чехії, Україна вже отримала 50 тисяч боєприпасів. До кінця поточного року Чехія планує передати Збройним силам України до 500 тисяч снарядів.

Також на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні буде запропонований новий центр управління військовою допомогою. Це має забезпечити тривалу підтримку безпеки країни з боку Альянсу, яка відіграє ключову роль як "міст" до можливого членства в НАТО.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:07 Збивати дрони ракетою Stinger це розкіш — скільки коштує один постріл

12:00 День Конституції України — в Одесі вшанували пам'ять полеглих захисників

11:47 У світі зросли ціни на нафту — у чому причина

11:46 Гучні вибухи в Одесі — ворог атакує місто

11:35 Нацгвардійці знищили російський штурмовий літак Су-25 — ефектне відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:32 В Україні удвічі впала ціна на базовий овоч — що продають дешевше

Text

11:30 Верховна Рада планує підвищити тарифи на газ та електроенергію вже восени — що відомо

11:29 В українських вишах дані про відрахованих передаватимуть до ТЦК — що відомо

11:20 НАТО посилює оборону в Чорному та Балтійському морях

11:00 У Києві людина впала на колії метро

12:07 Збивати дрони ракетою Stinger це розкіш — скільки коштує один постріл

12:00 День Конституції України — в Одесі вшанували пам'ять полеглих захисників

11:47 У світі зросли ціни на нафту — у чому причина

11:46 Гучні вибухи в Одесі — ворог атакує місто

11:35 Нацгвардійці знищили російський штурмовий літак Су-25 — ефектне відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:32 В Україні удвічі впала ціна на базовий овоч — що продають дешевше

11:29 В українських вишах дані про відрахованих передаватимуть до ТЦК — що відомо

11:20 НАТО посилює оборону в Чорному та Балтійському морях

11:00 У Києві людина впала на колії метро

10:57 У Києві біля залізничного вокзалу люди заблокували рух транспорту

Ексклюзив

05:50 Закінчення війни та ізоляція Путіна, — велике інтервʼю Михайла Подоляка

05:38 Власний бізнес в ЄС — де найнижчі податки та за що можна отримати величезний штраф в Україні

27 червня 2024
Ексклюзив

16:16 Італійський рис у степах Бессарабії — що вигадали одеські фермери

05:57 У Львові стати пілотом FPV зможе кожен охочий — це безкоштовно

26 червня 2024
Ексклюзив

21:04 Мобілізація, пакування в бусики і скандал з Тищенком — велике інтервʼю Михайла Подоляка

15:10 Прапори, плакати і байдужі депутати — акція "Гроші на ЗСУ" в Одесі

06:40 Ціни на алюміній наприкінці червня — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

05:53 Що відбувається на ринку праці в Україні у червні — де фінансистам платять по 200 тисяч гривень

25 червня 2024

19:17 Відпочинок в одеській Аркадії — кому він по кишені

06:40 Скільки коштує мідь наприкінці червня — яка ціна за 1 кг кольорових металів в Україні

Text

11:30 Верховна Рада планує підвищити тарифи на газ та електроенергію вже восени — що відомо

Text

10:58 Допомога Україні — чому Захід не може надавати більше зброї

Text

09:49 Українські приватні компанії можуть отримувати кредити на встановлення електростанцій

Text

09:49 Військовий Кирило Верес відповів, скільки дівчат в батальйоні К-2 та чим вони кращі за хлопців

Text

08:00 Дебати Байдена і Трампа та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

27 червня 2024
Text

23:42 Росія опинилась на першому місці у постачанні скрапленого газу до Європи, — нардеп

Text

18:30 Оборона чи наступ — військовий розповів про ситуацію на Сумщині та до чого готуються росіяни

Text

17:50 Штурм Вовчанська, дебати у США та як каратимуть за неоновлені дані в ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:58 Чи вдасться відновити енергетику до зими — нардеп зробив прогноз

Text

16:02 У Львівській області можуть закритися понад 160 дитсадків — в ОВА пояснили причину