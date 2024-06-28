Помощь Украине — почему Запад не может предоставлять больше оружия

Директор магистерской программы по глобальному менеджменту АУК Марк Войджер объяснил отличие российской экономики от западной. По его словам, Москва работает больше на военные рельсы.

Об этом Марк Войджер сказал в эфире Вечір.LIVE.

Отличие российской экономики от западной

"Западная экономика — гражданская, поэтому Украине оказывают не так много помощи", — отметил Войджер.

По его словам, российская экономика работает больше на военные рельсы, чем западная.

Директор магистерской программы по глобальному менеджменту АУК отметил, что высокоточное вооружение на Западе есть, но оно дорогое, а простых боеприпасов мало из-за борьбы с терроризмом в прошлые годы. К тому же, никто не мог предсказать войну с Россией.

"Оказалось, что даже наши ресурсы не так велики, поскольку эти заводы закрылись. Одна Болгария. Сейчас советские заводы уже открылись и работают в три смены", — добавил Войджер.

Напомним, в рамках инициативы Чехии Украина уже получила 50 тысяч боеприпасов. До конца текущего года Чехия планирует передать Вооруженным силам Украины до 500 тысяч снарядов.

Также на будущем саммите НАТО в Вашингтоне Украине будет предложен новый центр управления военной помощью. Это должно обеспечить длительную поддержку безопасности страны со стороны Альянса, которая играет ключевую роль как "мост" к возможному членству в НАТО.