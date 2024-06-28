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Помощь Украине — почему Запад не может предоставлять больше оружия

Помощь Украине — почему Запад не может предоставлять больше оружия

28 июня 2024 г. 10:58

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11:30 Верховная Рада планирует повысить тарифы на газ и электроэнергию уже осенью, что известно

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10:58 Помощь Украине — почему Запад не может предоставлять больше оружия

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09:49 Украинские частные компании могут получать кредиты на установку электростанций

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09:49 Военный Кирилл Верес ответил, сколько девушек в батальоне К-2 и чем они лучше парней

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08:00 Дебаты Байдена и Трампа и ситуация в украинской энергетике — эфир Ранок.LIVE

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23:42 Россия оказалась на первом месте в поставках сжиженного газа в Европу, — нардеп

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18:30 Оборона или наступление — военный рассказал о ситуации в Сумской области и к чему готовится враг

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17:50 Штурм Волчанская, дебаты в США и наказание за не обновленные данные в ТЦК — эфир Вечір.LIVE

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Директор магистерской программы по глобальному менеджменту АУК Марк Войджер объяснил отличие российской экономики от западной. По его словам, Москва работает больше на военные рельсы.

Об этом Марк Войджер сказал в эфире Вечір.LIVE.

Отличие российской экономики от западной

"Западная экономика — гражданская, поэтому Украине оказывают не так много помощи", — отметил Войджер.

По его словам, российская экономика работает больше на военные рельсы, чем западная.

Директор магистерской программы по глобальному менеджменту АУК отметил, что высокоточное вооружение на Западе есть, но оно дорогое, а простых боеприпасов мало из-за борьбы с терроризмом в прошлые годы. К тому же, никто не мог предсказать войну с Россией.

"Оказалось, что даже наши ресурсы не так велики, поскольку эти заводы закрылись. Одна Болгария. Сейчас советские заводы уже открылись и работают в три смены", — добавил Войджер.

Напомним, в рамках инициативы Чехии Украина уже получила 50 тысяч боеприпасов. До конца текущего года Чехия планирует передать Вооруженным силам Украины до 500 тысяч снарядов.

Также на будущем саммите НАТО в Вашингтоне Украине будет предложен новый центр управления военной помощью. Это должно обеспечить длительную поддержку безопасности страны со стороны Альянса, которая играет ключевую роль как "мост" к возможному членству в НАТО.

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11:00 В Киеве человек упал на рельсы метро

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:58 Помощь Украине — почему Запад не может предоставлять больше оружия

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09:49 Украинские частные компании могут получать кредиты на установку электростанций

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09:49 Военный Кирилл Верес ответил, сколько девушек в батальоне К-2 и чем они лучше парней

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