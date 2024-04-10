Доля законопроєкту про мобілізацію — Ростислав Кравець в ефірі Новини.LIVE

Черговий гість студії Вечір.LIVE — адвокат Ростислав Кравець. Тема ефіру — провал демобілізації та доля скандального законопроєкту про мобілізацію.
Переглянути ефір можна о 18:00 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Ростиславом Кравцем
Дискусійні питання з ведучою каналу, Діною Бернацькою:
- фінальний варіант законопроєкту про мобілізацію;
- виключення питання демобілізації;
- що собою являє "більш справедливе" бронювання від мобілізації;
- трагедія зі школярем біля київського фунікулера.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада розглянула законопроєкт №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема за відмову проходження ВЛК.
Також у парламенті ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію ув'язнених, що підтримав 281 народний обранець.