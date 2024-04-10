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Доля законопроєкту про мобілізацію — Ростислав Кравець в ефірі Новини.LIVE

Доля законопроєкту про мобілізацію — Ростислав Кравець в ефірі Новини.LIVE

10 квітня 2024 р. 17:57

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17:57 Доля законопроєкту про мобілізацію — Ростислав Кравець в ефірі Новини.LIVE

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12:50 Нардеп заявив, що діячі культури мають займатися агітацією для бійців

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11:31 Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

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11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

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10:38 Зниження призовного віку — доктор соціологічних наук розповів, що турбує молодь

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10:34 У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація

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09:58 Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв

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09:35 Політолог пояснив, чому немає потреби у новому мобілізаційному законі

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08:38 Нічна атака окупантів по Одещині — Братчук розповів про наслідки

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07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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17:57 Доля законопроєкту про мобілізацію — Ростислав Кравець в ефірі Новини.LIVE

Text

12:50 Нардеп заявив, що діячі культури мають займатися агітацією для бійців

Text

11:31 Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

Text

11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

Text

10:38 Зниження призовного віку — доктор соціологічних наук розповів, що турбує молодь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:34 У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація

Text

09:58 Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв

Text

09:35 Політолог пояснив, чому немає потреби у новому мобілізаційному законі

Text

08:38 Нічна атака окупантів по Одещині — Братчук розповів про наслідки

Text

07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Черговий гість студії Вечір.LIVE — адвокат Ростислав Кравець. Тема ефіру — провал демобілізації та доля скандального законопроєкту про мобілізацію.

Переглянути ефір можна о 18:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Ростиславом Кравцем

Дискусійні питання з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

  • фінальний варіант законопроєкту про мобілізацію;
  • виключення питання демобілізації;
  • що собою являє "більш справедливе" бронювання від мобілізації;
  • трагедія зі школярем біля київського фунікулера. 

Нагадаємо, раніше Верховна Рада розглянула законопроєкт №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема за відмову проходження ВЛК. 

Також у парламенті ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію ув'язнених, що підтримав 281 народний обранець.

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18:35 Президенти України і Швейцарії обговорили подальшу співпрацю та проведення саміту миру

18:35 Отрута на сотні мільйонів гривень — в Києві поліція ліквідувала наркопритон

Оновлено

18:25 В Одесі лунають вибухи — окупанти атакують місто

18:16 Швейцарія проведе мирну конференцію щодо України — коли вона відбудеться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:10 Завдяки війні в Україні Іран стає лідером із виробництва дешевих дронів — ЗМІ

18:07 У Києві затримали неповнолітнього, який з ножем напав на дівчину і тяжко поранив

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