Судьба законопроекта о мобилизации — Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE

Очередной гость студии Вечір.LIVE — адвокат Ростислав Кравец. Тема эфира — провал демобилизации и судьба скандального законопроекта о мобилизации.
Посмотреть эфир можно в 18:00 по ссылке.
Эфир Вечір.LIVE с Ростиславом Кравцем
Дискуссионные вопросы по ведущей канала, Дине Бернацкой:
- финальный вариант законопроекта о мобилизации;
- исключение вопроса демобилизации;
- что собой представляет "более справедливое" бронирование от мобилизации;
- трагедия со школьником у киевского фуникулера.
Напомним, ранее Верховная Рада рассмотрела законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения, в частности, за отказ прохождения ВВК.
Также в парламенте приняли за основу законопроект о мобилизации заключенных, поддержанный 281 народным избранником.