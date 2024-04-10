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Судьба законопроекта о мобилизации — Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE

Судьба законопроекта о мобилизации — Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE

10 апреля 2024 г. 17:57

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17:57 Судьба законопроекта о мобилизации — Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE

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12:50 Нардеп заявил, что деятели культуры должны заниматься агитацией для бойцов

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11:31 Военный психолог рассказал, существует ли на самом деле лудомания в ВСУ

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11:10 Украине не хватает своих производств оружия, — нардеп

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10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

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10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

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09:58 Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

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09:35 Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

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08:38 Ночная атака оккупантов по Одесской области — Братчук рассказал о последствиях

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07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

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17:57 Судьба законопроекта о мобилизации — Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE

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12:50 Нардеп заявил, что деятели культуры должны заниматься агитацией для бойцов

Text

11:31 Военный психолог рассказал, существует ли на самом деле лудомания в ВСУ

Text

11:10 Украине не хватает своих производств оружия, — нардеп

Text

10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

Text

09:58 Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

Text

09:35 Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

Text

08:38 Ночная атака оккупантов по Одесской области — Братчук рассказал о последствиях

Text

07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Очередной гость студии Вечір.LIVE — адвокат Ростислав Кравец. Тема эфира — провал демобилизации и судьба скандального законопроекта о мобилизации.

Посмотреть эфир можно в 18:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Ростиславом Кравцем

Дискуссионные вопросы по ведущей канала, Дине Бернацкой:

  • финальный вариант законопроекта о мобилизации;
  • исключение вопроса демобилизации;
  • что собой представляет "более справедливое" бронирование от мобилизации;
  • трагедия со школьником у киевского фуникулера.

Напомним, ранее Верховная Рада рассмотрела законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения, в частности, за отказ прохождения ВВК.

Также в парламенте приняли за основу законопроект о мобилизации заключенных, поддержанный 281 народным избранником.

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18:16 Швейцария проведет мирную конференцию по Украине — когда она состоится

18:10 Благодаря войне в Украине Иран становится лидером по производству дешевых дронов — СМИ

18:07 В Киеве задержали несовершеннолетнего, который с ножом напал на девушку и тяжело ранил

17:55 В Одессе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности — синоптики предупредили об угрозе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:52 Законопроект о мобилизации — повестка будет считаться врученной даже без ее получения

17:36 Генпрокуратура идентифицировала двух российских десантников, расстреливавших гражданских в Буче

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12:50 Нардеп заявил, что деятели культуры должны заниматься агитацией для бойцов

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11:31 Военный психолог рассказал, существует ли на самом деле лудомания в ВСУ

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11:10 Украине не хватает своих производств оружия, — нардеп

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10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

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09:58 Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

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09:35 Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

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07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE