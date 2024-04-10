Судьба законопроекта о мобилизации — Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE

Очередной гость студии Вечір.LIVE — адвокат Ростислав Кравец. Тема эфира — провал демобилизации и судьба скандального законопроекта о мобилизации.

Посмотреть эфир можно в 18:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Ростиславом Кравцем

Дискуссионные вопросы по ведущей канала, Дине Бернацкой:

финальный вариант законопроекта о мобилизации;

исключение вопроса демобилизации;

что собой представляет "более справедливое" бронирование от мобилизации;

трагедия со школьником у киевского фуникулера.

Напомним, ранее Верховная Рада рассмотрела законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения, в частности, за отказ прохождения ВВК.

Также в парламенте приняли за основу законопроект о мобилизации заключенных, поддержанный 281 народным избранником.