Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Доля TikTok і Telegram — нардепка розповіла, чи блокуватимуть соцмережі в Україні arrow
Доля TikTok і Telegram — нардепка розповіла, чи блокуватимуть соцмережі в Україні

Доля TikTok і Telegram — нардепка розповіла, чи блокуватимуть соцмережі в Україні

25 квітня 2024 р. 11:42

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:03 Нічний удар по Смілі на Черкащині — речник ПС Євлаш розповів про наслідки

Text

11:42 Доля TikTok і Telegram — нардепка розповіла, чи блокуватимуть соцмережі в Україні

Text

10:57РФ використовує снаряди з Китаю та КНДР, — речник ОСУВ Хортиця Волошин

Text

10:45 У Раді відповіли, чи дійсно чоловікам за кордоном припинили видачу паспортів

Text

10:04 Черги до ТЦК у Києві — військовий Тимочко прокоментував ситуацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

24 квітня 2024
Text

22:31 Ексофіцер СБУ Ягун заявив, що українців, які виїхали з країни, потрібно позбавити громадянства

Text

21:00Чи створює військова допомога з Великої Британії небезпеку для Кримського мосту — ефір Новини.LIVE

Text

20:33 В полку "Азов" спростували фейк про переслідування християн в Україні, який шириться в США

Text

19:01 Хто заважав Україні отримати 65 млрд доларів від США — Їжак в ефірі Новини.LIVE

Text

12:03 Нічний удар по Смілі на Черкащині — речник ПС Євлаш розповів про наслідки

Text

11:42 Доля TikTok і Telegram — нардепка розповіла, чи блокуватимуть соцмережі в Україні

Text

10:57 РФ використовує снаряди з Китаю та КНДР, — речник ОСУВ Хортиця Волошин

Text

10:45 У Раді відповіли, чи дійсно чоловікам за кордоном припинили видачу паспортів

Text

10:04 Черги до ТЦК у Києві — військовий Тимочко прокоментував ситуацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

24 квітня 2024
Text

22:31 Ексофіцер СБУ Ягун заявив, що українців, які виїхали з країни, потрібно позбавити громадянства

Text

21:00 Чи створює військова допомога з Великої Британії небезпеку для Кримського мосту — ефір Новини.LIVE

Text

20:33 В полку "Азов" спростували фейк про переслідування християн в Україні, який шириться в США

Text

19:01 Хто заважав Україні отримати 65 млрд доларів від США — Їжак в ефірі Новини.LIVE

Народна депутатка Оксана Савчук заявила, що така мережа як TikTok не несе жодної користі для України та її громадян, ба більше, часто викривлює певну інформацію. Тож, підтримує блокування платформи. Те ж саме стосується й Telegram — на думку політика, слід зробити прозорою діяльність каналів та груп. 

Про це Савчук сказала у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Блокування TikTok

"Такі платформи як TikTok взагалі не несуть ніякої користі не тільки нашій країні під час війни, вони ще й дуже сильно викривлюють свідомість наших дітей. Я особисто вважаю, що потрібно це заборонити", — сказала Савчук, підтримуючи заборону TikTok.

Заборона Telegram

Що стосується платформи Telegram, то за словами Савчук, роботу мережі потрібно зробити прозорою. В Україні є навіть законпроєкт, мета якого якраз і полягає у врегулюванні роботи мережі. 

Зокрема, документ дозволить дізнатися інформацію про власників Telegram-каналів та їх співробітників. 

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки, Служба безпеки України та народні депутати з кінця березня 2024 року розробляють законопроєкт про посилення відповідальності за поширення російської пропаганди в медіа. Регулювати ворожу дезінформацію хочуть також в класичних ЗМІ та соцмережах. Зокрема, йдеться про Telegram, TikTok та YouTube.

Додамо, компанія Apple звернулася до засновника Telegram Павла Дурова, із проханням обмежити доступ до деяких каналів у мережі для українських користувачів через їх використання в цілях військової пропаганди. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:28 У Сумській області прикордонники вступили в бій з російською ДРГ — що відомо

12:26 Monobank оновив Expirenza — які нові фішки доступні клієнтам

12:23 В Україні перевірять право переселенців на виплати — перелік критеріїв

12:20 Нове озброєння української армії — Братчук розповів про перспективи ракет ATACAMS

12:20 ТЦК не впораються з напливом чоловіків, якщо вони підуть оновлювати дані, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:15 Відома дата старту наступного сезону в УПЛ

12:13 Військові можуть поїхати на лікування за кордон — покрокова інструкція від МОЗ

12:10 У Кривому Розі пролунав потужний вибух

Text

12:03 Нічний удар по Смілі на Черкащині — речник ПС Євлаш розповів про наслідки

11:58 Воїни 73 морського центру ССО засипали вибухівкою схованку росіян — відео

12:28 У Сумській області прикордонники вступили в бій з російською ДРГ — що відомо

12:26 Monobank оновив Expirenza — які нові фішки доступні клієнтам

12:23 В Україні перевірять право переселенців на виплати — перелік критеріїв

12:20 Нове озброєння української армії — Братчук розповів про перспективи ракет ATACAMS

12:20 ТЦК не впораються з напливом чоловіків, якщо вони підуть оновлювати дані, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:15 Відома дата старту наступного сезону в УПЛ

12:13 Військові можуть поїхати на лікування за кордон — покрокова інструкція від МОЗ

12:10 У Кривому Розі пролунав потужний вибух

11:58 Воїни 73 морського центру ССО засипали вибухівкою схованку росіян — відео

11:53 Працюємо 24/7 — ТЦК запрошує чоловіків призовного віку приходити цілодобово

05:57 Україна отримає ATACMS, але які — відомі характеристики ракет

Ексклюзив

05:41 Колишній піхотинець США, а нині доброволець у ЗСУ, приїхав до Вашингтона вимагати допомоги Україні

24 квітня 2024

18:06 Прокинулися від вибухів та майже залишилися без будинків — наслідки атаки на Одесу

06:40 Ціни на металобрухт наприкінці квітня — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:30 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соняшник наприкінці квітня

05:57 Як новий пакет допомоги США вплине на війну в Україні

23 квітня 2024

16:45 Знищені квартири та долі — як одесити пережили нічну атаку на місто

10:50 Одеса пам'ятатиме — два роки зі дня трагедії в ЖК "Тірас"

Ексклюзив

06:52 Продажів мало, а кількість "недобудов" зростає — що буде з цінами на житло в Україні

05:57 Катамаран "Комуна" — що за унікальний корабель уразили ВМС України в Севастополі

Text

12:03 Нічний удар по Смілі на Черкащині — речник ПС Євлаш розповів про наслідки

Text

11:42 Доля TikTok і Telegram — нардепка розповіла, чи блокуватимуть соцмережі в Україні

Text

10:57 РФ використовує снаряди з Китаю та КНДР, — речник ОСУВ Хортиця Волошин

Text

10:45 У Раді відповіли, чи дійсно чоловікам за кордоном припинили видачу паспортів

Text

10:04 Черги до ТЦК у Києві — військовий Тимочко прокоментував ситуацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

24 квітня 2024
Text

22:31 Ексофіцер СБУ Ягун заявив, що українців, які виїхали з країни, потрібно позбавити громадянства

Text

21:00 Чи створює військова допомога з Великої Британії небезпеку для Кримського мосту — ефір Новини.LIVE

Text

20:33 В полку "Азов" спростували фейк про переслідування християн в Україні, який шириться в США

Text

19:01 Хто заважав Україні отримати 65 млрд доларів від США — Їжак в ефірі Новини.LIVE