Доля TikTok і Telegram — нардепка розповіла, чи блокуватимуть соцмережі в Україні

Народна депутатка Оксана Савчук заявила, що така мережа як TikTok не несе жодної користі для України та її громадян, ба більше, часто викривлює певну інформацію. Тож, підтримує блокування платформи. Те ж саме стосується й Telegram — на думку політика, слід зробити прозорою діяльність каналів та груп.

Про це Савчук сказала у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Блокування TikTok

"Такі платформи як TikTok взагалі не несуть ніякої користі не тільки нашій країні під час війни, вони ще й дуже сильно викривлюють свідомість наших дітей. Я особисто вважаю, що потрібно це заборонити", — сказала Савчук, підтримуючи заборону TikTok.

Заборона Telegram

Що стосується платформи Telegram, то за словами Савчук, роботу мережі потрібно зробити прозорою. В Україні є навіть законпроєкт, мета якого якраз і полягає у врегулюванні роботи мережі.

Зокрема, документ дозволить дізнатися інформацію про власників Telegram-каналів та їх співробітників.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки, Служба безпеки України та народні депутати з кінця березня 2024 року розробляють законопроєкт про посилення відповідальності за поширення російської пропаганди в медіа. Регулювати ворожу дезінформацію хочуть також в класичних ЗМІ та соцмережах. Зокрема, йдеться про Telegram, TikTok та YouTube.

Додамо, компанія Apple звернулася до засновника Telegram Павла Дурова, із проханням обмежити доступ до деяких каналів у мережі для українських користувачів через їх використання в цілях військової пропаганди.