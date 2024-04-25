Судьба TikTok и Telegram — нардеп рассказала, будут ли блокировать соцсети в Украине

Народный депутат Оксана Савчук заявила, что такая сеть как TikTok не несет никакой пользы для Украины и ее граждан, более того, часто искажает определенную информацию. Итак, поддерживает блокировку платформы. То же касается и Telegram — по мнению политика, следует сделать прозрачной деятельность каналов и групп.

Об этом Савчук сказала в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Блокировка TikTok

"Такие платформы как TikTok вообще не несут никакой пользы не только нашей стране во время войны, они еще очень сильно искажают сознание наших детей. Я лично считаю, что нужно это запретить", — сказала Савчук, поддерживая запрет TikTok.

Запрет Telegram

Что касается платформы Telegram, то, по словам Савчук, работу сети нужно сделать прозрачной. В Украине есть даже законпроект, цель которого и состоит в урегулировании работы сети.

В частности, документ позволит узнать информацию о владельцах Telegram-каналов и их сотрудниках.

Напомним, Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности, Служба безопасности Украины и народные депутаты с конца марта 2024 разрабатывают законопроект об усилении ответственности за распространение российской пропаганды в медиа. Регулировать вражескую дезинформацию хотят в классических СМИ и соцсетях. В частности, речь идет о Telegram, TikTok и YouTube.

Добавим. компания Apple обратилась к основателю Telegram Павлу Дурову, с просьбой ограничить доступ к некоторым каналам в сети для украинских пользователей из-за их использования в целях военной пропаганды.