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Судьба TikTok и Telegram — нардеп рассказала, будут ли блокировать соцсети в Украине

Судьба TikTok и Telegram — нардеп рассказала, будут ли блокировать соцсети в Украине

25 апреля 2024 г. 11:42

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11:42 Судьба TikTok и Telegram — нардеп рассказала, будут ли блокировать соцсети в Украине

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10:57 РФ использует снаряды из Китая и КНДР, — спикер ОСУВ Хортица Волошин

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10:45 В Раде ответили, действительно ли мужчинам за границей прекратили выдачу паспортов

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Народный депутат Оксана Савчук заявила, что такая сеть как TikTok не несет никакой пользы для Украины и ее граждан, более того, часто искажает определенную информацию. Итак, поддерживает блокировку платформы. То же касается и Telegram — по мнению политика, следует сделать прозрачной деятельность каналов и групп.

Об этом Савчук сказала в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Блокировка TikTok

"Такие платформы как TikTok вообще не несут никакой пользы не только нашей стране во время войны, они еще очень сильно искажают сознание наших детей. Я лично считаю, что нужно это запретить", — сказала Савчук, поддерживая запрет TikTok.

Запрет Telegram

Что касается платформы Telegram, то, по словам Савчук, работу сети нужно сделать прозрачной. В Украине есть даже законпроект, цель которого и состоит в урегулировании работы сети.

В частности, документ позволит узнать информацию о владельцах Telegram-каналов и их сотрудниках.

Напомним, Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности, Служба безопасности Украины и народные депутаты с конца марта 2024 разрабатывают законопроект об усилении ответственности за распространение российской пропаганды в медиа. Регулировать вражескую дезинформацию хотят в классических СМИ и соцсетях. В частности, речь идет о Telegram, TikTok и YouTube.

Добавим. компания Apple обратилась к основателю Telegram Павлу Дурову, с просьбой ограничить доступ к некоторым каналам в сети для украинских пользователей из-за их использования в целях военной пропаганды.

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12:26 Monobank обновил Expirenza — какие новые фишки доступны клиентам

12:23 В Украине проверят право переселенцев на выплаты — перечень критериев

12:20 Новое вооружение украинской армии — Братчук рассказал о перспективах ракет ATACAMS

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:20 ТЦК не справятся с наплывом мужчин, если они пойдут обновлять данные, — СМИ

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:04 Очереди в ТЦК в Киеве — военный Тимочко прокомментировал ситуацию

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07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

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22:31 Экс-офицер СБУ Ягун заявил, что уехавших из страны украинцев нужно лишить гражданства

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21:00 Создает ли военная помощь из Великобритании опасность для Крымского моста — эфир Новини.LIVE

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20:33 В полку "Азов" опровергли фейк о преследовании христиан в Украине, который ширится в США