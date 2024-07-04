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Доля Байдена на виборах, ймовірна відставка Шмигаля та чи буде Україна в НАТО — ефір День.LIVE

Доля Байдена на виборах, ймовірна відставка Шмигаля та чи буде Україна в НАТО — ефір День.LIVE

04 липня 2024 р. 12:46

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13:21 Чи відправлять Шмигаля у відставку — нардеп пояснив ситуацію в уряду

Text

13:15 Нардеп назвав кількість енергоблоків, які відновлять в Україні до кінця року

Text

12:46 Доля Байдена на виборах, ймовірна відставка Шмигаля та чи буде Україна в НАТО — ефір День.LIVE

Text

10:09 У ЄС відмовляються збільшити імпорт електроенергії для України — Спілка споживачів

Text

07:49 Нові рішення влади щодо електропостачання та що буде з мобільним зв'язком в Україні — Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

00:29 Крейденко пояснив, чому в Раді з'явилася пропозиція про підвищення зарплати помічникам депутатів

3 липня 2024
Text

20:08 Російський удар по Дніпру та новий транш від МВФ — головні новини 3 липня

Text

18:26 Україна протягом 10 років купує набої — Снєгирьов назвав причину

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18:08 Китай розробляє дрони для Росії — Снєгирьов прокоментував новину в західних ЗМІ

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18:04 Звільнення Шмигаля та візит Путіна в Казахстан — ефір Вечір.LIVE

Чинний американський президент Джо Байден може зняти свою кандидатуру з виборів президента США, а прем'єр-міністр України Денис Шмигаль може піти у відставку. Водночас доля щодо вступу України в НАТО досі лишається невирішеною.

Про все це й не тільки в ефірі День.LIVE о 13:00.

Ефір День.LIVE

Запрошені гості студії:

  • головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
  • експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко.

Нагадаємо, раніше Джо Байден заявляв, що не зніме свою кандидатуру з президентських перегонів та запевнив, що готовий до переобрання.

Також стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль може піти у відставку, поступившись кріслом глави українського уряду Юлії Свириденко або Олексію Чернишову.

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13:28 Байден пройшов медогляд після дебатів із Трампом — що відомо

13:18 Чоловіка, який облаяв ветерана на протезах в Одесі, внесли до бази "Миротворець"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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