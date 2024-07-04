Доля Байдена на виборах, ймовірна відставка Шмигаля та чи буде Україна в НАТО — ефір День.LIVE

Чинний американський президент Джо Байден може зняти свою кандидатуру з виборів президента США, а прем'єр-міністр України Денис Шмигаль може піти у відставку. Водночас доля щодо вступу України в НАТО досі лишається невирішеною.

Про все це й не тільки в ефірі День.LIVE о 13:00.

Ефір День.LIVE

Запрошені гості студії:

головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев;

політтехнолог Руслан Рохов;

дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко.

Нагадаємо, раніше Джо Байден заявляв, що не зніме свою кандидатуру з президентських перегонів та запевнив, що готовий до переобрання.

Також стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль може піти у відставку, поступившись кріслом глави українського уряду Юлії Свириденко або Олексію Чернишову.