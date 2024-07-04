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Судьба Байдена на выборах, возможная отставка Шмыгаля и будет ли Украина в НАТО — эфир День.LIVE

Судьба Байдена на выборах, возможная отставка Шмыгаля и будет ли Украина в НАТО — эфир День.LIVE

4 июля 2024 г. 12:46

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13:21 Отправят ли Шмыгаля в отставку — нардеп объяснил ситуацию у правительства

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13:15 Нардеп назвал количество энергоблоков, которые возобновят в Украине до конца года

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12:46Судьба Байдена на выборах, возможная отставка Шмыгаля и будет ли Украина в НАТО — эфир День.LIVE

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10:09 В ЕС отказываются увеличить импорт электроэнергии для Украины — Союз потребителей

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07:49 Новые решения власти по электроснабжению и что будет с мобильной связью в Украине — Ранок.LIVE

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00:29 Крейденко объяснил, почему в Раде появилось предложение о повышении зарплаты помощникам депутатов

3 июля 2024
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20:08 Российский удар по Днепру и новый транш от МВФ — главные новости 3 июля

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18:26 Украина в течение 10 лет покупает патроны — Снегирев назвал причину

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18:08 Китай разрабатывает дроны для России — Снегирев прокомментировал новость в западных СМИ

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18:04 Увольнение Шмыгаля и визит Путина в Казахстан — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:21 Отправят ли Шмыгаля в отставку — нардеп объяснил ситуацию у правительства

Text

13:15 Нардеп назвал количество энергоблоков, которые возобновят в Украине до конца года

Text

12:46 Судьба Байдена на выборах, возможная отставка Шмыгаля и будет ли Украина в НАТО — эфир День.LIVE

Text

10:09 В ЕС отказываются увеличить импорт электроэнергии для Украины — Союз потребителей

Text

07:49 Новые решения власти по электроснабжению и что будет с мобильной связью в Украине — Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

00:29 Крейденко объяснил, почему в Раде появилось предложение о повышении зарплаты помощникам депутатов

3 июля 2024
Text

20:08 Российский удар по Днепру и новый транш от МВФ — главные новости 3 июля

Text

18:26 Украина в течение 10 лет покупает патроны — Снегирев назвал причину

Text

18:08 Китай разрабатывает дроны для России — Снегирев прокомментировал новость в западных СМИ

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18:04 Увольнение Шмыгаля и визит Путина в Казахстан — эфир Вечір.LIVE

Действующий американский президент Джо Байден может снять свою кандидатуру по выборам президента США, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может уйти в отставку. В то же время судьба вступления Украины в НАТО до сих пор остается нерешенной.

Обо всем этом и не только в эфире День.LIVE в 13:00.

Эфир День.LIVE

Приглашенные гости студии:

  • главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
  • эксперт по энергетике Геннадий Рябцев;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко.

Напомним, ранее Джо Байден заявлял, что не снимет свою кандидатуру с президентской гонки и заверил, что готов к переизбранию.

Также стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может уйти в отставку, уступив кресло главы украинского правительства Юлию Свириденко или Алексею Чернышеву.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:46 Судьба Байдена на выборах, возможная отставка Шмыгаля и будет ли Украина в НАТО — эфир День.LIVE

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07:49 Новые решения власти по электроснабжению и что будет с мобильной связью в Украине — Ранок.LIVE

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