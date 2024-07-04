Судьба Байдена на выборах, возможная отставка Шмыгаля и будет ли Украина в НАТО — эфир День.LIVE

Действующий американский президент Джо Байден может снять свою кандидатуру по выборам президента США, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может уйти в отставку. В то же время судьба вступления Украины в НАТО до сих пор остается нерешенной.

Обо всем этом и не только в эфире День.LIVE в 13:00.

Эфир День.LIVE

Приглашенные гости студии:

главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;

эксперт по энергетике Геннадий Рябцев;

политтехнолог Руслан Рохов;

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко.

Напомним, ранее Джо Байден заявлял, что не снимет свою кандидатуру с президентской гонки и заверил, что готов к переизбранию.

Также стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может уйти в отставку, уступив кресло главы украинского правительства Юлию Свириденко или Алексею Чернышеву.