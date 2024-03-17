Доктор економічних наук розповів, яким чином Росія може розпастися на окремі території

В Росії протягом майже тижня тривають внутрішні заворушення добровольчих формувань. Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц вважає, що це може свідчити про початок розпаду країни на окремі території.

Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Можливий розпад Росії

"Знаєте, є інший варіант, він дуже такий страшний і більшість моїх колег вважає, що цього бути не може. Це називається таким м'яким розпадом Росії", — сказав Ліпсіц.

Він нагадав, що весь південь Росії межує з Казахстаном, починаючи від Астрахані до сходу — всі території мають вихід у світ. Тому вони спокійно можуть торгувати й існувати.

За словами експерта, економісти далекого сходу казали, що їм загалом не потрібна "європейська Росія". Причиною цьому є те, що звідти "не можна щось привезти", бо надто дорого і з тієї ж причини не можна нічого експортувати.

Ліпсіц зауважив, що для східних територій РФ є омріяним Китай та "юань замість рубля".

"Так що насправді, ось коли зникають економічні зв'язки, коли зникає можливість московського уряду, то зв'язки падають", — пояснив він.

На його думку, висловлювання про "один і той же народ, одну і ту ж релігію та культуру" — це ідеалізм.

Тож якщо стане не вигідно співпрацювати з Москвою й віддавати податки, — вся місцева влада із задоволенням буде сама по собі.

Доктор економічних наук звернув увагу на те, що політична конструкція Росії змінилася — замість торгівлі з Європою всі потоки повернулися в сторону сходу.

"Це означає, що Путін зруйнував таку базову конструкцію російської держави. Якщо Китай перестане підтримувати — російська економіка завалиться, бо без китайських поставок вона вже жити не може", — додав Ліпсіц.

Нагадаємо, середньодобові обсяги експорту російської нафти у лютому 2024 року скоротилися на 250 тис. барелів порівняно з грудневим піковим показником.

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