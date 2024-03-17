Доктор экономических наук рассказал, каким образом Россия может распасться на отдельные территории

В России почти неделю продолжаются внутренние беспорядки добровольческих формирований. Доктор экономических наук Игорь Липсиц считает, что это может свидетельствовать о начале распада страны на отдельные территории.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE.

Возможный распад России

"Знаете, есть другой вариант, он очень так страшен и большинство моих коллег считают, что этого быть не может. Это называется таким мягким распадом России", — сказал Липсиц.

Он напомнил, что весь юг России граничит с Казахстаном, начиная от Астрахани до востока — все территории имеют выход в свет. Потому они спокойно могут торговать и существовать.

По словам эксперта, экономисты дальнего востока говорили, что им вообще не нужна "европейская Россия". Причиной тому является то, что оттуда "нельзя что-то привезти", потому что слишком дорого и по той же причине нельзя ничего экспортировать.

Липсиц отметил, что для восточных территорий РФ желанный Китай и "юань вместо рубля".

"Так что на самом деле вот когда исчезают экономические связи, когда исчезает возможность московского правительства, то связи падают", — пояснил он.

По его мнению, высказывания об "один и том же народе, одной и той же религии и культуре" — это идеализм.

Так что если станет не выгодно сотрудничать с Москвой и отдавать налоги, вся местная власть с удовольствием будет сама по себе.

Доктор экономических наук обратил внимание, что политическая конструкция России изменилась — вместо торговли с Европой все потоки обернулись в сторону востока.

"Это значит, что Путин разрушил такую базовую конструкцию российского государства. Если Китай перестанет поддерживать — российская экономика рухнет, потому что без китайских поставок она уже жить не может", — добавил Липсиц.

Напомним, среднесуточные объемы экспорта российской нефти в феврале 2024 г. сократились на 250 тыс. баррелей по сравнению с декабрьским пиковым показателем.

Также мы писали, что США ввели санкции против двух компаний, способствующих "преступной деятельности" частной военной компании "Вагнер" на территории Африки.