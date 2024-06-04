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Додатковий пакет допомоги для України та спрощена система обміну водійських прав — новини Німеччини

Додатковий пакет допомоги для України та спрощена система обміну водійських прав — новини Німеччини

04 червня 2024 р. 19:07

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19:07 Додатковий пакет допомоги для України та спрощена система обміну водійських прав — новини Німеччини

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17:50 Опитування українців про ситуацію в країні та хто отримає бронь від мобілізації — ефір Вечір.LIVE

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11:39 Росіяни атакують всіма наявними засобами — Плетенчук прокоментував ситуацію на Запоріжжі

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11:35 Нардеп прокоментував ставлення партнерів до України

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11:08 Мазурашу припустив, яким чином можна повернути українців з-за кордону

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10:24 На тлі відключень в Україні необхідно провести аудит споживання електрики, — Нагорняк

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10:08 Куди спрямують підвищений тариф на світло — нардеп назвав ймовірний сценарій

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10:05 Нагорняк прокоментував ймовірні відключення світла по 10 годин взимку

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09:01 Нардеп заявив, що під час Саміту миру навряд чи говоритимуть про війну

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08:00 Учасники Саміту миру, Польща заблокує кордон, Марш рівності в Києві — ефір Ранок.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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19:07 Додатковий пакет допомоги для України та спрощена система обміну водійських прав — новини Німеччини

Text

17:50 Опитування українців про ситуацію в країні та хто отримає бронь від мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Text

11:39 Росіяни атакують всіма наявними засобами — Плетенчук прокоментував ситуацію на Запоріжжі

Text

11:35 Нардеп прокоментував ставлення партнерів до України

Text

11:08 Мазурашу припустив, яким чином можна повернути українців з-за кордону

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Text

10:24 На тлі відключень в Україні необхідно провести аудит споживання електрики, — Нагорняк

Text

10:08 Куди спрямують підвищений тариф на світло — нардеп назвав ймовірний сценарій

Text

10:05 Нагорняк прокоментував ймовірні відключення світла по 10 годин взимку

Text

09:01 Нардеп заявив, що під час Саміту миру навряд чи говоритимуть про війну

Text

08:00 Учасники Саміту миру, Польща заблокує кордон, Марш рівності в Києві — ефір Ранок.LIVE

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійде ще одна система ППО Patriot та ракети до інших систем. Також в країні планують полегшити процес визнання водійських посвідчень для українців. 

Про це та інше в ефірі Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE в Німеччині Дарʼя Нефьодова. 

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В ефірі Вечір.LIVE Дарʼя Нефьодова розповіла про наступне: 

  • 30 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неоголошеним візитом до України. Там він оголосив про підготовку чергового пакета військової допомоги на півмільярда євро. 
  • До пакета допомоги увійдуть велика кількість ракет для систем ППО великої дальності Iris-T SLM та ракети до систем меншої дальності SLS. 
  • Також Німеччина надасть Україні ще одну систему ППО Patriot. 
  • Німеччина полегшить процес визнання водійських посвідчень для українців. 
  • 30 та 31 травня в німецькому місті Нойс відбувся унікальний поп-ап українських брендів PODIYA. Дохід з події передадуть на допомогу Україні. 

Нагадаємо, Німеччина зіштовхнулася із серйозними проблемами, пов'язаними з відсутністю чинного військового обліку громадян, які перебувають у резерві Бундесверу.

Також зазначимо, що уряд Німеччини дозволив Україні завдавати ударів по території Росії своєю зброєю. 

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19:15 Скільки німців підтримують українські удари по Росії німецькою зброєю — опитування

19:15 Комік 95 Кварталу зізнався, як йому вдалося виїхати в США після початку війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:04 У Києві судили іноземця, який влаштував бійку та завдав тяжких ушкоджень чоловіку

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