Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійде ще одна система ППО Patriot та ракети до інших систем. Також в країні планують полегшити процес визнання водійських посвідчень для українців.

Про це та інше в ефірі Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE в Німеччині Дарʼя Нефьодова.

Головні новини з Німеччини

В ефірі Вечір.LIVE Дарʼя Нефьодова розповіла про наступне:

30 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неоголошеним візитом до України. Там він оголосив про підготовку чергового пакета військової допомоги на півмільярда євро.

До пакета допомоги увійдуть велика кількість ракет для систем ППО великої дальності Iris-T SLM та ракети до систем меншої дальності SLS.

Також Німеччина надасть Україні ще одну систему ППО Patriot.

Німеччина полегшить процес визнання водійських посвідчень для українців.

30 та 31 травня в німецькому місті Нойс відбувся унікальний поп-ап українських брендів PODIYA. Дохід з події передадуть на допомогу Україні.

Нагадаємо, Німеччина зіштовхнулася із серйозними проблемами, пов'язаними з відсутністю чинного військового обліку громадян, які перебувають у резерві Бундесверу.

Також зазначимо, що уряд Німеччини дозволив Україні завдавати ударів по території Росії своєю зброєю.