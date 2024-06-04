Дополнительный пакет помощи для Украины и упрощенный обмен водительских прав — новости Германии

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдет еще одна система ПВО Patriot и ракеты в другие системы. Также в стране планируется облегчить процесс признания водительских удостоверений для украинцев.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE в Германии Дарья Нефедова.

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В эфире Вечір.LIVE Дарья Нефедова рассказала о следующем:

30 мая министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Украину. Там он объявил о подготовке очередного пакета военной помощи на полмиллиарда евро.

В пакет помощи войдут большое количество ракет для систем ПВО большой дальности Iris-T SLM и ракеты для систем меньшей дальности SLS.

Также Германия предоставит Украине еще одну систему ПВО Patriot.

Германия облегчит процесс признания водительских прав для украинцев.

30 и 31 мая в немецком городе Нойс прошел уникальный поп-ап украинских брендов PODIYA. Доход с события передадут в помощь Украине.

Напомним, Германия столкнулась с серьезными проблемами, связанными с отсутствием действующего военного учета находящихся в резерве Бундесвера граждан.

Также отметим, что правительство Германии разрешило Украине наносить удары по территории России своим оружием.