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Дополнительный пакет помощи для Украины и упрощенный обмен водительских прав — новости Германии

Дополнительный пакет помощи для Украины и упрощенный обмен водительских прав — новости Германии

4 июня 2024 г. 19:07

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19:07 Дополнительный пакет помощи для Украины и упрощенный обмен водительских прав — новости Германии

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17:50 Опрос украинцев о ситуации в стране и кто получит бронь от мобилизации — эфир Вечір.LIVE

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11:39 Россияне атакуют всеми имеющимися средствами — Плетенчук прокомментировал ситуацию на Запорожье

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11:35 Нардеп прокомментировал отношение партнеров к Украине

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11:08 Мазурашу предположил, каким образом можно вернуть украинцев из-за границы

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10:24 На фоне отключений в Украине необходимо провести аудит потребления электричества, — Нагорняк

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10:08 Куда направят повышенный тариф на свет — нардеп назвал вероятный сценарий

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10:05 Нагорняк прокомментировал вероятные отключения света по 10 часов зимой

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09:01 Нардеп заявил, что во время Саммита мира вряд ли будут говорить о войне

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08:00 Участники Саммита мира, Польша заблокирует границу, Марш равенства в Киеве — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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19:07 Дополнительный пакет помощи для Украины и упрощенный обмен водительских прав — новости Германии

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17:50 Опрос украинцев о ситуации в стране и кто получит бронь от мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

11:39 Россияне атакуют всеми имеющимися средствами — Плетенчук прокомментировал ситуацию на Запорожье

Text

11:35 Нардеп прокомментировал отношение партнеров к Украине

Text

11:08 Мазурашу предположил, каким образом можно вернуть украинцев из-за границы

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Text

10:24 На фоне отключений в Украине необходимо провести аудит потребления электричества, — Нагорняк

Text

10:08 Куда направят повышенный тариф на свет — нардеп назвал вероятный сценарий

Text

10:05 Нагорняк прокомментировал вероятные отключения света по 10 часов зимой

Text

09:01 Нардеп заявил, что во время Саммита мира вряд ли будут говорить о войне

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08:00 Участники Саммита мира, Польша заблокирует границу, Марш равенства в Киеве — эфир Ранок.LIVE

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдет еще одна система ПВО Patriot и ракеты в другие системы. Также в стране планируется облегчить процесс признания водительских удостоверений для украинцев.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE в Германии Дарья Нефедова.

Главные новости из Германии

В эфире Вечір.LIVE Дарья Нефедова рассказала о следующем:

  • 30 мая министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Украину. Там он объявил о подготовке очередного пакета военной помощи на полмиллиарда евро.
  • В пакет помощи войдут большое количество ракет для систем ПВО большой дальности Iris-T SLM и ракеты для систем меньшей дальности SLS.
  • Также Германия предоставит Украине еще одну систему ПВО Patriot.
  • Германия облегчит процесс признания водительских прав для украинцев.
  • 30 и 31 мая в немецком городе Нойс прошел уникальный поп-ап украинских брендов PODIYA. Доход с события передадут в помощь Украине.

Напомним, Германия столкнулась с серьезными проблемами, связанными с отсутствием действующего военного учета находящихся в резерве Бундесвера граждан.

Также отметим, что правительство Германии разрешило Украине наносить удары по территории России своим оружием.

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19:04 В Киеве судили иностранца, который устроил драку и нанес тяжкие повреждения мужчине

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