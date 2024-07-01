Додаткові збори та скасування виплат — експерт про нові правила для біженців у Польщі

З 1 липня у Польщі змінилися правила для українців, які вже перебувають на території країни у статусі з тимчасовим захистом та для тих, хто планує його отримати. Зміни стосуються документів та деяких фінансових питань.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів директор Представництва ZPP в Україні Назарій Волянський.

Нові правила для українських біженців у Польщі

За словами Волянського, деякі нововведення стосуються тих, хто нелегально потрапляє до Польщі. Шукачі тимчасового захисту тепер мають пред'явити закордонний паспорт і отримати PESEL негайно після прибуття. Раніше це можна було зробити протягом 30 днів з будь яким українським документом, що посвідчує особу.

Він також назвав основні нововведення для українських біженців у Польщі:

необхідність отримати PESEL негайно після прибуття (а не як раніше — до 30 днів після прибуття).

раніше можна було пред'явити будь-який документ (водійське посвідчення, український паспорт), зараз необхідно пред'явити закордонний паспорт.

вводиться плата за фото в місцевих органах влади.

залишаться 800 злотих щомісячної допомоги для українців у Польщі та 300 злотих одноразової виплати на дітей, що йдуть до польських шкіл.

скасують виплати для поляків, що отримували 40 злотих на добу за прихисток українців.

з 1 вересня всі українські діти будуть змушені піти до польських шкіл.

українці, що проживають у Польщі 365 днів з документом PESEL, зможуть подати заявку на отримання посвідки на тимчасове проживання (карта побиту), що дає право проживати у Польщі ще 3 роки з можливістю залишитися.

Раніше польський президент Анджей Дуда підписав закон, який скорочує надання пільг українським біженцям. Відтепер більшість коштів, які надавались раніше, будуть доступні емігрантам з України тільки у разі, якщо їх дитина ходить до польської школи.

Також ми повідомляли, що у Польщі з 1 липня року планово підвищиться мінімальна заробітна плата. З огляду це, в українських біженців, які працюють офіційно, зростуть доходи.