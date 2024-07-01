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Дополнительные сборы и отмена выплат - эксперт о новых правилах для беженцев в Польше

Дополнительные сборы и отмена выплат - эксперт о новых правилах для беженцев в Польше

1 июля 2024 г. 11:59

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С 1 июля в Польше изменились правила для украинцев, уже находящихся на территории страны в статусе с временной защитой и для тех, кто планирует его получить. Изменения касаются документов и финансовых вопросов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал директор Представительства ZPP в Украине Назарий Волянский.

Новые правила для украинских беженцев в Польше

По словам Волянского, некоторые нововведения касаются нелегально попадающих в Польшу. Те, кто ищет временную защиты теперь должны предъявить загранпаспорт и получить PESEL немедленно по прибытии. Раньше это можно было сделать в течение 30 дней с любым украинским документом, удостоверяющим личность.

Он также назвал основные нововведения для украинских беженцев в Польше:

  • необходимость получить PESEL немедленно по прибытии (а не как раньше — до 30 дней по прибытии).
  • раньше можно было предъявить любой документ (водительское удостоверение, украинский паспорт), сейчас необходимо предъявить загранпаспорт.
  • вводится плата за фото в местных органах власти.
  • останутся 800 злотых ежемесячного пособия для украинцев в Польше и 300 злотых единоразовой выплаты на детей, идущих в польские школы.
  • отменят выплаты для поляков, получавших 40 злотых в сутки за убежище для украинцев.
  • с 1 сентября все украинские дети будут вынуждены пойти в польские школы.
  • украинцы, проживающие в Польше 365 дней с документом PESEL, смогут подать заявку на получение вида на жительство (карта побыта), что дает право проживать в Польше еще 3 года с возможностью остаться.

Ранее польский президент Анджей Дуда подписал закон, сокращающий предоставление льгот украинским беженцам . Теперь большинство средств, которые предоставлялись ранее, будут доступны эмигрантам из Украины только в случае, если их ребенок ходит в польскую школу.

Также мы сообщали, что в Польше с 1 июля планово повысится минимальная заработная плата . Учитывая это, у работающих официально украинских беженцев вырастут доходы.

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