Додаткові гроші на зброю, тортури в тюрмах та виплати ПАРЄ для українців — ефір Ранок.LIVE

У прямому ефірі Ранок.LIVE у четвер, 30 травня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також будуть обговорені теми викриття тортур в українських тюрмах, можливість отримати кошти від ПАРЄ українцям, що повертаються з-за кордону, та виділення Кабінетом міністрів додаткових коштів на закупівлю зброї.

Про це і не тільки піде мова у ефірі Ранок.LIVE у четвер о 08:00.

Про що говоритимуть та хто гості ранкового ефіру

У гості до студії прийдуть українські політики, експерти та діячі. Зокрема, серед них: Кирило Сазонов — військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог, Андрій Козінчук — військовий психолог та Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Основними темами сьогодні стане обговорення заяви Кабміну про виділення додаткових 370 млрд гривень на закупівлю озброєння для ЗСУ. Також поговорять про викриття масової системи тортур, яка використовується в українських колоніях та про можливість надання фінансової допомоги українцям, які захочуть повернутися додому.

Експерти даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань.

Міністр оборони України Рустам Умєров анонсував рішення Кабміну про виділення додаткових коштів на закупівлю озброєння.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ визнала стирання української культури інструментом війни та геноциду з боку Росії.