Дополнительные деньги на оружие, пытки в тюрьмах и выплаты ПАСЕ для украинцев — эфир Ранок.LIVE

В прямом эфире Ранок.LIVE в четверг, 30 мая, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также будут обсуждены темы разоблачения пыток в украинских тюрьмах, возможность получить средства от ПАСЕ украинцам, возвращающимся из-за границы, и выделение Кабинетом министров дополнительных средств на закупку оружия.

Об этом и не только пойдет речь в эфире Ранок.LIVE в четверг в 08:00.

О чем будут говорить и кто гости утреннего эфира

В гости в студию придут украинские политики, эксперты и деятели. В частности, среди них: Кирилл Сазонов – военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог, Андрей Козинчук – военный психолог и Олег Попенко – глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Основными темами сегодня станет обсуждение заявления Кабмина о выделении дополнительных 370 млрд. гривен на закупку вооружения для ВСУ. Также поговорят о разоблачении массовой системы пыток, которая используется в украинских колониях и возможности предоставления финансовой помощи украинцам, которые захотят вернуться домой.

Эксперты будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Министр обороны Украины Рустам Умеров анонсировал решение Кабмина о выделении дополнительных средств на закупку вооружения.

Напомним, ранее ПАСЕ признала стирание украинской культуры инструментом войны и геноцида со стороны России.