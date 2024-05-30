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Дополнительные деньги на оружие, пытки в тюрьмах и выплаты ПАСЕ для украинцев — эфир Ранок.LIVE

Дополнительные деньги на оружие, пытки в тюрьмах и выплаты ПАСЕ для украинцев — эфир Ранок.LIVE

30 мая 2024 г. 8:00

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08:00 Дополнительные деньги на оружие, пытки в тюрьмах и выплаты ПАСЕ для украинцев — эфир Ранок.LIVE

29 мая 2024
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08:00 Дополнительные деньги на оружие, пытки в тюрьмах и выплаты ПАСЕ для украинцев — эфир Ранок.LIVE

29 мая 2024
Text

22:28 Нардеп Семинский назвал причины роста тарифа на электроэнергию

Text

22:17 Женитьба украинцев через приложение "Дія" и рост курса валют — Просто Новини

Text

21:35 Несходовский предположил, когда США могут разрешить Украине бить по территории РФ

Text

17:53 Восстановление Фарион во Львовской политехнике и санкции США к гражданам Китая — эфир Новини.LIVE

Text

16:44 Почему украинцы не успевают обновить данные в ТЦК — политтехнолог Рохов назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:57 Украинцы будут платить по 4,8 гривны за киловатт, но есть условия — нардеп рассказал о планах власти

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14:22 Продлят ли срок обновления данных военнообязанных — объяснение нардепа

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11:10 Доллар по 41 грн может стать реальностью уже через месяц-полтора — эксперт объяснил причины

В прямом эфире Ранок.LIVE в четверг, 30 мая, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также будут обсуждены темы разоблачения пыток в украинских тюрьмах, возможность получить средства от ПАСЕ украинцам, возвращающимся из-за границы, и выделение Кабинетом министров дополнительных средств на закупку оружия.

Об этом и не только пойдет речь в эфире Ранок.LIVE в четверг в 08:00.

О чем будут говорить и кто гости утреннего эфира

В гости в студию придут украинские политики, эксперты и деятели. В частности, среди них: Кирилл Сазонов – военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог, Андрей Козинчук – военный психолог и Олег Попенко – глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Основными темами сегодня станет обсуждение заявления Кабмина о выделении дополнительных 370 млрд. гривен на закупку вооружения для ВСУ. Также поговорят о разоблачении массовой системы пыток, которая используется в украинских колониях и возможности предоставления финансовой помощи украинцам, которые захотят вернуться домой.

Эксперты будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Министр обороны Украины Рустам Умеров анонсировал решение Кабмина о выделении дополнительных средств на закупку вооружения.

Напомним, ранее ПАСЕ признала стирание украинской культуры инструментом войны и геноцида со стороны России.

 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:53 Рост тарифов летом — кто будет платить за воду на 50% больше

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