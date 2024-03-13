До чого призведуть вибухи на російських НПЗ — ефір Новини.LIVE

Гість студії Вечір.LIVE — військовий експерт Олександр Коваленко. Тема ефіру — які можливі наслідки в результаті вибухів на російських нафтоперегонних заводах.
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Ефір Вечір.LIVE з Олександром Коваленком
Теми для дискусій з ведучою каналу, Діною Бернацькою:
- атаки безпілотників та рейд на Росію;
- наслідки пошкодження нафтопереробних заводів країни-агресорки;
- вибори та можлива буферна зона у Росії.
Нагадаємо, у російській Рязані 13 березня після трьох вибухів зайнялася нафтобаза.
Водночас вчора у Волгодонську Ростовської області прогриміли вибухи неподалік від Ростовської АЕС.