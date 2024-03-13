К чему приведут взрывы на российских НПЗ — эфир Новини.LIVE

Гость студии Вечір.LIVE — военный эксперт Александр Коваленко. Тема эфира — какие возможны последствия в результате взрывов на российских нефтеперегонных заводах.
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Эфир Вечір.LIVE с Александром Коваленко
Темы для дискуссий с ведущей канала, Диной Бернацкой:
- атаки беспилотников и рейд в Россию;
- последствия повреждения нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора;
- выборы и буферная зона в России.
Напомним, в российской Рязани 13 марта после трех взрывов загорелась нефтебаза.
Вчера в Волгодонске Ростовской области прогремели взрывы неподалеку от Ростовской АЭС.