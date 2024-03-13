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К чему приведут взрывы на российских НПЗ — эфир Новини.LIVE

К чему приведут взрывы на российских НПЗ — эфир Новини.LIVE

13 марта 2024 г. 19:35

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19:45 Стоит ли бояться подготовки Путина к ядерной войне — эфир Новини.LIVE

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19:35 К чему приведут взрывы на российских НПЗ — эфир Новини.LIVE

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18:04 Военный объяснил, какое решение по мобилизации может привести к новому "Майдану"

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17:22 Ограничение на управление автомобилями для уклонистов — Федиенко рассказал, как это будет работать

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15:19 В Раде предлагают разрешить мужчинам выезжать за границу при одном условии

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14:59 Мазурашу заявил, что на нардепов оказывают давление — детали

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13:03 Нардеп Федиенко объяснил, почему нельзя мобилизовать чиновников

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12:48 Военный аналитик Дикий прокомментировал возможное полное бронирование полицейских от мобилизации

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12:08 Военный рассказал, что нужно бойцам ВСУ на передовой

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08:12 Кто из украинцев получит бронь от мобилизации — эфир Новини.LIVE

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19:45 Стоит ли бояться подготовки Путина к ядерной войне — эфир Новини.LIVE

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19:35 К чему приведут взрывы на российских НПЗ — эфир Новини.LIVE

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18:04 Военный объяснил, какое решение по мобилизации может привести к новому "Майдану"

Text

17:22 Ограничение на управление автомобилями для уклонистов — Федиенко рассказал, как это будет работать

Text

15:19 В Раде предлагают разрешить мужчинам выезжать за границу при одном условии

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Text

14:59 Мазурашу заявил, что на нардепов оказывают давление — детали

Text

13:03 Нардеп Федиенко объяснил, почему нельзя мобилизовать чиновников

Text

12:48 Военный аналитик Дикий прокомментировал возможное полное бронирование полицейских от мобилизации

Text

12:08 Военный рассказал, что нужно бойцам ВСУ на передовой

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08:12 Кто из украинцев получит бронь от мобилизации — эфир Новини.LIVE

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Гость студии Вечір.LIVE — военный эксперт Александр Коваленко. Тема эфира — какие возможны последствия в результате взрывов на российских нефтеперегонных заводах.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Александром Коваленко

Темы для дискуссий с ведущей канала, Диной Бернацкой:

  • атаки беспилотников и рейд в Россию;
  • последствия повреждения нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора;
  • выборы и буферная зона в России.

Напомним, в российской Рязани 13 марта после трех взрывов загорелась нефтебаза.

Вчера в Волгодонске Ростовской области прогремели взрывы неподалеку от Ростовской АЭС.

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19:52 На Троещине задержали парня, который сбывал психотропные вещества

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