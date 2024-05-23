Дні українського кіно та візит науковців з університету Каразіна, — головні новини з Німеччини

У Німеччині стартував фестиваль українського кіно, який проведуть у 15 місцях. Тим часом до Університету прикладних наук Німеччини приїхала делегація з харківського Університету ім. Каразіна.

Про ці та інші новини в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Німеччині Дар'я Нефьодова.

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В етері Вечір.LIVE Дар'я Нефьодова з Німеччини розповіла про наступне:

Українські дні кіно стартували у 15 містах Німеччини — планують показати 50 фільмів;

15-річного українця поранили у німецькому Дортмунді: зловмисника досі розшукують;

Делегація Університету ім. Каразіна у Харкові відвідала Університет прикладних наук Німеччини та домовилася про співпрацю;

Німці передадуть 100 велосипедів для українців у межах постійних зборів гуманітарної допомоги.

Покази українського кіно в країні триватимуть з травня по липень. З повною програмою Ukrainische Filmtage NRW можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо також, що у місті Лейпциг, Німеччина, стартував глобальний транспортний саміт, у якому взяли участь близько 50 міністрів транспорту з усього світу, зокрема й з України.