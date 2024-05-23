Дни украинского кино и визит ученых из университета Каразина — главные новости из Германии

В Германии стартовал фестиваль украинского кино, который проведут в 15-ти местах. Тем временем в Университет прикладных наук Германии приехала делегация из харьковского Университета им. Каразина.

Об этих и других новостях в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE в Германии Дарья Нефедова.

Главные новости Германии

В эфире Вечір.LIVE Дарья Нефедова из Германии рассказала о следующем:

Украинские дни кино стартовали в 15 городах Германии – планируют показать 50 фильмов;

15-летнего украинца ранили в немецком Дортмунде: злоумышленника до сих пор разыскивают;

Делегация университета им. Каразина в Харькове посетила Университет прикладных наук Германии и договорилась о сотрудничестве;

Немцы передадут 100 велосипедов для украинцев в рамках постоянного собрания гуманитарной помощи.

Показы украинского кино в стране продлятся с мая по июль. С полной программой Ukrainische Filmtage NRW можно ознакомиться по ссылке.

Напомним также, что в городе Лейпциг, Германия, стартовал глобальный транспортный саммит, в котором приняли участие около 50 министров транспорта со всего мира, в том числе из Украины.