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Дни украинского кино и визит ученых из университета Каразина — главные новости из Германии

Дни украинского кино и визит ученых из университета Каразина — главные новости из Германии

23 мая 2024 г. 7:58

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17:50 Расследование строительства фортификаций и борьба с колл-центрами — эфир Новини.LIVE

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16:50 На месте разрушенного Каховского водохранилища вырос густой лес — эколог рассказал о флоре

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15:15 Нардеп Савчук заявила, что больше нельзя вести войну таким образом — что изменить

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13:43 Нардеп заявил, что риск наказания за недостаточно существенные нарушения по мобилизации значителен

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12:28 Демченко оценил вероятность нового наступления России на Сумщину

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08:00 Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

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07:58 Дни украинского кино и визит ученых из университета Каразина — главные новости из Германии

22 мая 2024
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23:45 Эксперт раскритиковал Безуглую за комментарии относительно военных

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22:05 Последствия ракетного удара РФ по Харькову — последние новости 22 мая

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19:20 В ГПСУ назвали количество мужчин, утонувших в Тисе за два года войны

Text

17:50 Расследование строительства фортификаций и борьба с колл-центрами — эфир Новини.LIVE

Text

16:50 На месте разрушенного Каховского водохранилища вырос густой лес — эколог рассказал о флоре

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Text

15:15 Нардеп Савчук заявила, что больше нельзя вести войну таким образом — что изменить

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13:43 Нардеп заявил, что риск наказания за недостаточно существенные нарушения по мобилизации значителен

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12:28 Демченко оценил вероятность нового наступления России на Сумщину

В Германии стартовал фестиваль украинского кино, который проведут в 15-ти местах. Тем временем в Университет прикладных наук Германии приехала делегация из харьковского Университета им. Каразина.

Об этих и других новостях в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE в Германии Дарья Нефедова.

Главные новости Германии

В эфире Вечір.LIVE Дарья Нефедова из Германии рассказала о следующем:

  • Украинские дни кино стартовали в 15 городах Германии – планируют показать 50 фильмов;
  • 15-летнего украинца ранили в немецком Дортмунде: злоумышленника до сих пор разыскивают;
  • Делегация университета им. Каразина в Харькове посетила Университет прикладных наук Германии и договорилась о сотрудничестве;
  • Немцы передадут 100 велосипедов для украинцев в рамках постоянного собрания гуманитарной помощи.

Показы украинского кино в стране продлятся с мая по июль. С полной программой Ukrainische Filmtage NRW можно ознакомиться по ссылке.

Напомним также, что в городе Лейпциг, Германия, стартовал глобальный транспортный саммит, в котором приняли участие около 50 министров транспорта со всего мира, в том числе из Украины.

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08:08 Ночью в Винницкой области заметили в небе пассажирский самолет

08:03 Десантники уничтожили группу вражеской пехоты в Харьковской области — эффектное видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:49 В ISW объяснили, почему оккупанты пошли в наступление ранее запланированной даты

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07:58 Дни украинского кино и визит ученых из университета Каразина — главные новости из Германии

22 мая 2024
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23:45 Эксперт раскритиковал Безуглую за комментарии относительно военных

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22:05 Последствия ракетного удара РФ по Харькову — последние новости 22 мая

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19:20 В ГПСУ назвали количество мужчин, утонувших в Тисе за два года войны

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17:50 Расследование строительства фортификаций и борьба с колл-центрами — эфир Новини.LIVE

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16:50 На месте разрушенного Каховского водохранилища вырос густой лес — эколог рассказал о флоре

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