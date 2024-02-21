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Дмитро Гордон про мобілізацію в Україні, подвиг Зеленського та протест поляків — ефір Новини.LIVE

Дмитро Гордон про мобілізацію в Україні, подвиг Зеленського та протест поляків — ефір Новини.LIVE

21 лютого 2024 р. 22:08

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22:08 Дмитро Гордон про мобілізацію в Україні, подвиг Зеленського та протест поляків — ефір Новини.LIVE

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Новина з відео

22:08 Дмитро Гордон про мобілізацію в Україні, подвиг Зеленського та протест поляків — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Російська пропаганда в Польщі та доля НАТО — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:47 Блокада кордону з Польщею — хто винен у протестах та чого хочуть поляки

Text

18:19 Треба мати план "Б" — експерт спрогнозував, що буде з допомогою США для України

Text

18:00 РФ провокує Європу на нові конфлікти, сценарії закінчення війни в Україні — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:13 РФ штурмує Роботине — як ЗСУ відбивають ворожі атаки

Text

16:31 Правда чи міф — Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись

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15:54 Данілов прокоментував блокаду кордону та назвав шляхи розв'язання проблеми

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15:16 Польські фермери блокують кордон — що про це думають українці

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14:28 В ЗСУ показали роботу німецького Gepard  на фронті та назвали переваги установки

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Вечірнім гостем студії Новини.LIVE став телеведучий Дмитро Гордон. Він докладно розповість про перемогу України над Росією та закон про мобілізацію.

Прямий ефір дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE

Прямий ефір

Разом із журналісткою Галиною Остаповець Дмитро Гордон розібрав такі питання:

  • перемога України;
  • історичний вчинок Зеленського;
  • мобілізація;
  • участь журналістів у боротьбі з Росією.

Також порушували багато інших важливих та цікавих тем.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як роботодавці ховають військовозобов'язаних від ТЦК. Також на сайті президента з'явилася петиція із пропозицією мобілізувати на фронт поліцейських.

Також ми повідомляли, що нардеп та заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Черньов вказав на два важливі нюанси, які слід враховувати під час мобілізації засуджених.

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22:23 Клопп отримав пропозицію про роботу від Баварії

22:15 Зеленський запропонував підвищити військовим зарплатню до 200 тис грн, — нардеп

22:10 Виплати ВПО — як зміниться допомога переселенцям з 1 березня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:31 Родини військових зможуть отримувати безоплатну юридичну допомогу — деталі

21:25 Як розписатися військовослужбовцю, якщо він перебуває в зоні бойових дій — відповідь юриста

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18:47 Блокада кордону з Польщею — хто винен у протестах та чого хочуть поляки

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:13 РФ штурмує Роботине — як ЗСУ відбивають ворожі атаки

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14:28 В ЗСУ показали роботу німецького Gepard  на фронті та назвали переваги установки