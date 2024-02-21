Дмитро Гордон про мобілізацію в Україні, подвиг Зеленського та протест поляків — ефір Новини.LIVE

Вечірнім гостем студії Новини.LIVE став телеведучий Дмитро Гордон. Він докладно розповість про перемогу України над Росією та закон про мобілізацію.

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Прямий ефір

Разом із журналісткою Галиною Остаповець Дмитро Гордон розібрав такі питання:

перемога України;

історичний вчинок Зеленського;

мобілізація;

участь журналістів у боротьбі з Росією.

Також порушували багато інших важливих та цікавих тем.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як роботодавці ховають військовозобов'язаних від ТЦК. Також на сайті президента з'явилася петиція із пропозицією мобілізувати на фронт поліцейських.

Також ми повідомляли, що нардеп та заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Черньов вказав на два важливі нюанси, які слід враховувати під час мобілізації засуджених.