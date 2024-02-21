Дмитрий Гордон о мобилизации в Украине, подвиге Зеленского и протесте поляков — эфир Новини.LIVE

Вечерним гостем студии Новини.LIVE стал телеведущий Дмитрий Гордон. Он подробно расскажет о победе Украины над Россией и законе о мобилизации.
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Вместе с журналисткой Галиной Остаповец Дмитрий Гордон разобрал следующие вопросы:
- победа Украины;
- исторический поступок Зеленского;
- мобилизация;
- участие журналистов в борьбе с Россией.
Также поднимали многие другие важные и интересные темы.
Напомним, ранее стало известно, как работодатели прячут военнообязанных от ТЦК. Также на сайте президента появилась петиция с предложением мобилизовать на фронт полицейских.
Также мы сообщали, что нардеп и заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев указал на два важных нюанса, которые следует учитывать при мобилизации осужденных.