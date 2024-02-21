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Дмитрий Гордон о мобилизации в Украине, подвиге Зеленского и протесте поляков — эфир Новини.LIVE

Дмитрий Гордон о мобилизации в Украине, подвиге Зеленского и протесте поляков — эфир Новини.LIVE

21 февраля 2024 г. 22:08

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22:08 Дмитрий Гордон о мобилизации в Украине, подвиге Зеленского и протесте поляков — эфир Новини.LIVE

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19:00 Российская пропаганда в Польше и судьба НАТО — прямой эфир Новини.LIVE

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18:47 Блокада границы с Польшей — кто виноват в протестах и чего хотят поляки

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18:19 Надо иметь план "Б" — эксперт спрогнозировал, что будет с помощью США для Украины

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18:00 РФ провоцирует Европу на новые конфликты, сценарии окончания войны в Украине — прямой эфир

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17:13 РФ штурмует Роботино — как ВСУ отбивают вражеские атаки

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16:31 Правда ли миф — Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться

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15:54 Данилов прокомментировал блокаду границы и назвал пути решения проблемы

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15:16 Польские фермеры блокируют границу — что об этом думают украинцы

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14:28 В ВСУ показали работу немецкого Gepard на фронте и назвали преимущества установки

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Новость с видео

22:08 Дмитрий Гордон о мобилизации в Украине, подвиге Зеленского и протесте поляков — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Российская пропаганда в Польше и судьба НАТО — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:47 Блокада границы с Польшей — кто виноват в протестах и чего хотят поляки

Text

18:19 Надо иметь план "Б" — эксперт спрогнозировал, что будет с помощью США для Украины

Text

18:00 РФ провоцирует Европу на новые конфликты, сценарии окончания войны в Украине — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:13 РФ штурмует Роботино — как ВСУ отбивают вражеские атаки

Text

16:31 Правда ли миф — Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться

Text

15:54 Данилов прокомментировал блокаду границы и назвал пути решения проблемы

Text

15:16 Польские фермеры блокируют границу — что об этом думают украинцы

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14:28 В ВСУ показали работу немецкого Gepard на фронте и назвали преимущества установки

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Вечерним гостем студии Новини.LIVE стал телеведущий Дмитрий Гордон. Он подробно расскажет о победе Украины над Россией и законе о мобилизации.

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Прямой эфир

Вместе с журналисткой Галиной Остаповец Дмитрий Гордон разобрал следующие вопросы:

  • победа Украины; 
  • исторический поступок Зеленского;
  •  мобилизация; 
  • участие журналистов в борьбе с Россией.

Также поднимали многие другие важные и интересные темы.

Напомним, ранее стало известно, как работодатели прячут военнообязанных от ТЦК. Также на сайте президента появилась петиция с предложением мобилизовать на фронт полицейских.

Также мы сообщали, что нардеп и заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев указал на два важных нюанса, которые следует учитывать при мобилизации осужденных.

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22:34 Депутаты от партии Кличко не пойдут на оценку аварийной ветки метро — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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