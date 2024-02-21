Дмитрий Гордон о мобилизации в Украине, подвиге Зеленского и протесте поляков — эфир Новини.LIVE

Вечерним гостем студии Новини.LIVE стал телеведущий Дмитрий Гордон. Он подробно расскажет о победе Украины над Россией и законе о мобилизации.

Прямой эфир смотрите на YouTube-канале Новини.LIVE

Прямой эфир

Вместе с журналисткой Галиной Остаповец Дмитрий Гордон разобрал следующие вопросы:

победа Украины;

исторический поступок Зеленского;

мобилизация;

участие журналистов в борьбе с Россией.

Также поднимали многие другие важные и интересные темы.

Напомним, ранее стало известно, как работодатели прячут военнообязанных от ТЦК. Также на сайте президента появилась петиция с предложением мобилизовать на фронт полицейских.

Также мы сообщали, что нардеп и заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев указал на два важных нюанса, которые следует учитывать при мобилизации осужденных.