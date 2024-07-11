Дипломатка розповіла чому Захід не вводить санкції проти атомної енергетики Росії

Одна із найдосвідченіших українських дипломатів Лана Зеркаль розповіла, що єдині країни, які ввели санкції проти російської атомної сфери, це Канада, Великобританія і Сполучені Штати. Вона додала, що інші країни не запроваджують санкції через залежність від російського атомного палива.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Українській правді" у середу, 10 липня.

Чому Європа не запроваджує санкції проти атомної енергетики РФ

"Навіть в Сполучені Штати були в залежності від російського урану і збагаченого урану на 20-25% на початку повномасштабного вторгнення. І для них зменшити цю залежність там до 11% за цей період — це вже був такий крок вперед. Тому що їхня галузь добування урану або збагачення урану майже не працювали — це було економічно їм недоцільне з огляду на те що росіяни завжди демпінгували ціни", — розповіла Зеркаль.

Вона розповіла, що це російське "павутиння" працює по всьому світу. Починаючи від європейських країн, таких як Франція, Чехія, Словаччина, Угорщина, закінчуючи Близьким Сходом, Китаєм, Африкою та Латинською Америкою.

"Залежність від постачання палива або деталей або сервісів по обслуговуванню, було настільки високим що ніхто навіть замислюватись не міг тоді про відмову від цих послуг. Перші відмовились тоді фіни і чехи від російських проєктів. Від російських проєктів не відмовилася Угорщина", — заявила Зеркаль

Дипломатка наголосила, що Угорщина це не тільки країна, яка головує в Європейському Союзі, а й країна, яка залежить від Росії у питаннях постачання нафти, у питаннях постачання газу і у питання діяльності своєї атомної станції.

"Ми вже довели як країна, що перейти на інше паливо можливо, і що це паливо воно вже є

сертифікованим, воно вже довело свою ефективність в Україні. І в 2022 році

Словаччина була дуже зацікавлена в отриманні нашого досвіду переходу на інше паливо, тому що в них також є там на станції і вони також залежать від Російської Федерації в постачанні цього палива і в обслуговуванні їхніх атомних станцій", — зазначила колишня заступниця міністра МЗС України.

Нагадаємо, що однією з ключових тем із комюніке Глобального саміту миру в Швейцарії є ядерна безпека. В документі зазначено, що ЗАЕС має працювати під контролем України та МАГАТЕ, а використання ядерної зброї неприпустиме.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський під час Глобального саміту миру анонсував зустріч в одній з країн щодо ядерної безпеки.

Додамо, що нещодавно голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорив із російськими загарбниками роботу ЗАЕС.