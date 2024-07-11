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Дипломат рассказал, почему Запад не вводит санкции против атомной энергетики России

Дипломат рассказал, почему Запад не вводит санкции против атомной энергетики России

11 июля 2024 г. 18:12

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Одна из опытнейших украинских дипломатов Лана Зеркаль рассказала, что единственные страны, которые ввели санкции против российской атомной сферы , это Канада, Великобритания и Соединенные Штаты. Она добавила, что другие страны не вводят санкции из-за зависимости от российского атомного топлива.

Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде" в среду, 10 июля.

Почему Европа не вводит санкции против атомной энергетики РФ

"Даже в Соединенные Штаты были в зависимости от российского урана и обогащенного урана на 20-25% в начале полномасштабного вторжения. И для них снизить эту зависимость там до 11% за этот период — это уже был такой шаг вперед. Потому что их отрасль добычи урана или обогащение урана почти не работали — это было экономически им нецелесообразно, учитывая, что россияне всегда демпинговали цены", — рассказала Зеркаль.

Она рассказала, что эта российская "паутина" работает по всему миру. Начиная с европейских стран, таких как Франция, Чехия, Словакия, Венгрия, заканчивая Ближним Востоком, Китаем, Африкой и Латинской Америкой.

"Зависимость от поставки топлива или деталей или сервисов по обслуживанию, было настолько высоким, что никто даже задумываться не мог тогда об отказе от этих услуг. Первые отказались тогда финны и чехи от российских проектов. От российских проектов не отказалась Венгрия", — заявила Зеркаль.

Дипломат отметила, что Венгрия это не только председательствующая в Европейском Союзе страна, но и страна, которая зависит от России в вопросах поставки нефти, в вопросах поставки газа и в вопросах деятельности своей атомной станции.

"Мы уже доказали как страна, что перейти на другое топливо возможно, и что это топливо уже есть сертифицированным, оно уже доказало свою эффективность в Украине. И в 2022 году Словакия была очень заинтересована в получении нашего опыта перехода на другое топливо, потому что у них тоже есть там на станции и они также зависят от Российской Федерации в поставках этого топлива и в обслуживании их атомных станций", — отметила бывшая заместитель министра МИД Украины.

Напомним, что одной из ключевых тем по коммюнике Глобального саммита мира в Швейцарии является ядерная безопасность. В документе отмечено, что ЗАЭС должно работать под контролем Украины и МАГАТЭ, а использование ядерного оружия недопустимо.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский во время Глобального саммита мира анонсировал встречу в одной из стран по ядерной безопасности.

Добавим, что недавно глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил с российскими захватчиками работу ЗАЭС.

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18:05 Смертоносное лето — ученые предупреждают о невероятно высокой температуре за всю историю

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:15 Эксперт объяснил, когда вернутся дни без отключений света

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14:11 Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне эксклюзив Новини.LIVE

Text

13:03 Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE

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12:45 Зеркаль предупредила украинцев, что ждать облегчения в энергетике не стоит

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