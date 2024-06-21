Дипломат Левченко повідомив, як трап літака допоміг відрізнити двійника від Путіна в КНДР

Дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол Олександр Левченко заявив, що візит в Північну Корею здійснив не російський диктатор Володимир Путін, а його двійник. За його словами, розрізнити вдалося під час спуску з трапу літака.

Про це повідомив дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол Олександр Левченко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 21 червня.

Спуск двійника Путіна з трапу літака в КНДР

Левченко наголосив, що справжній Путін не зміг би жваво спуститися з трапу, не тримаючись.

"Кім Чен Ин може не помітити підміну, помітить Лукашенко, помітить Токаєв, в Росії оточення знає, коли двійник", — зазначив дипломат.

За його словами, диктатор не схильний до публіки, а його двійники дуже жваві в спілкуванні.

Нагадаємо, Росія вперше наважилася відправляти двійника диктатора Володимира Путіна для візитів за кордон. Зокрема, йдеться про Північну Корею.

Також 19 червня у Пхеньяні російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Зокрема, Кім Чен Ин висловив Путіну повну підтримку у його війні проти України.