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Дипломат Левченко повідомив, як трап літака допоміг відрізнити двійника від Путіна в КНДР

Дипломат Левченко повідомив, як трап літака допоміг відрізнити двійника від Путіна в КНДР

21 червня 2024 р. 11:15

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11:15 Дипломат Левченко повідомив, як трап літака допоміг відрізнити двійника від Путіна в КНДР

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11:15 Дипломат Левченко повідомив, як трап літака допоміг відрізнити двійника від Путіна в КНДР

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10:52 Путін в КНДР — дипломат Левченко заявив про перший візит двійника диктатора за кордон

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08:00 Напад на ексбійця Кракену, військова поліція та бронювання — ефір Ранок.LIVE

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22:04 Ексміністр соцполітики заявив, що закон про економічне бронювання суперечить Конституції

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Дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол Олександр Левченко заявив, що візит в Північну Корею здійснив не російський диктатор Володимир Путін, а його двійник. За його словами, розрізнити вдалося під час спуску з трапу літака.

Про це повідомив дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол Олександр Левченко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 21 червня.

Спуск двійника Путіна з трапу літака в КНДР

Левченко наголосив, що справжній Путін не зміг би жваво спуститися з трапу, не тримаючись.

"Кім Чен Ин може не помітити підміну, помітить Лукашенко, помітить Токаєв, в Росії оточення знає, коли двійник", — зазначив дипломат.

За його словами, диктатор не схильний до публіки, а його двійники дуже жваві в спілкуванні.

Нагадаємо, Росія вперше наважилася відправляти двійника диктатора Володимира Путіна для візитів за кордон. Зокрема, йдеться про Північну Корею.

Також 19 червня у Пхеньяні російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Зокрема, Кім Чен Ин висловив Путіну повну підтримку у його війні проти України.

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11:05 Збірна України обрала фартову форму на матч зі Словаччиною

11:05 Суд змусив ПЦУ підписати договір про охорону двохсотрічної церкви на Львівщині — деталі

10:54 Вибухи в Харківській області — окупанти поранили чоловіка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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