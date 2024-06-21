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Дипломат Левченко сообщил, как трап самолета помог отличить двойника от Путина в КНДР

Дипломат Левченко сообщил, как трап самолета помог отличить двойника от Путина в КНДР

21 июня 2024 г. 11:15

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10:52 Путин в КНДР — дипломат Левченко заявил о первом визите двойника диктатора за границу

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10:43 Сазонов объяснил, кого не нужно бронировать для скорейшего окончания войны

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08:00 Нападение на экс-бойца Кракена, военная полиция и бронирование — эфир Ранок.LIVE

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Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко заявил, что визит в Северную Корею совершил не российский диктатор Владимир Путин, а его двойник. По его словам, различить удалось при спуске с трапа самолета.

Об этом сообщил дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 21 июня.

Спуск двойника Путина по трапу самолета в КНДР

Левченко подчеркнул, что настоящий Путин не смог бы оживленно спуститься с трапа, не держась.

"Ким Чен Ын может не заметить замену, заметит Лукашенко, заметит Токаев, в России окружение знает, когда двойник", — отметил дипломат.

По его словам, диктатор не склонен к публике, а его двойники очень оживлены в общении.

Напомним, Россия впервые решилась отправлять двойника диктатора Владимира Путина для визитов за границу. В частности, речь идет о Северной Корее.

Также 19 июня в Пхеньяне российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В частности, Ким Чен Ын выразил Путину полную поддержку в его войне против Украины.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Тысячи одесситов остались без воды до вечера — адреса

11:40 Стало известно, сколько полицейских патрулирует улицы вместе с ТЦК

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